UAlg distingue bióloga Sílvia Socorro com Prémio Carreira Alumni

Universidade do Algarve (UAlg) promove, pelo quinto ano consecutivo, o Prémio Carreira Alumni.

Na edição deste ano, cuja cerimónia se realiza no dia 5 de fevereiro, sexta-feira, por videoconferência, a premiada é Sílvia Socorro, licenciada em Biologia Marinha e Pescas. Vai ainda ser atribuída uma menção honrosa a Paulo Nóbrega Serra, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas – Variante de Estudos Portugueses.

Sílvia Socorro conclui a licenciatura em Biologia Marinha e Pescas em 1994, na UAlg. Depois, terminou o mestrado em Aquacultura em 1997 e o doutoramento em Biologia, especialidade em Biologia Molecular, em 2001.

Realizou um pós-doutoramento em Biologia Molecular no Ottawa Health Research Institute do Ottawa Hospital, no Canadá, entre 2000 e 2001, e entre 2001 e 2002 concluiu um pós-doutoramento em Biologia Molecular, realizado no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve.

Em 2013 obteve a Agregação em Biomedicina na Universidade da Beira Interior, onde é atualmente diretora de curso do doutoramento em Biomedicina e professora catedrática do Departamento de Ciências Médicas, assumindo também a coordenação científica do Centro de Investigação em Ciências da Saúde.

Sílvia Socorro lidera um grupo de investigação cujos interesses se centram, fundamentalmente, no estudo das alterações hormonais e metabólicas associadas à infertilidade masculina e ao cancro.

Ao longo dos anos, a sua atividade de investigação contribuiu para a caracterização das ações fisiológicas das hormonas esteroides sexuais nos tecidos reprodutivos, nomeadamente testículo e próstata.

Foram identificadas novas proteínas com um papel relevante no controle da sobrevivência e morte celular, e com impacto na produção de gâmetas masculinos e desenvolvimento de tumores.

O trabalho da equipa de investigação de Sílvia Socorro tem vindo ainda a demonstrar a ação dos esteróides no controle do metabolismo energético, e de que modo estas alterações se relacionam com a agressividade do cancro da próstata.

Foram identificados um conjunto de alvos moleculares com potenciais aplicações terapêuticas baseadas na atividade hormonal ou regulação do metabolismo.

Já Paulo Serra, que receberá uma menção honrosa, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas – Variante de Estudos Portugueses em 2002.

Terminou o mestrado em Literatura, especialização em Literatura Comparada em 2006, e em 2013 completou o doutoramento em Literatura, especialização em Literatura Comparada.

As suas funções no exterior têm tido como motivo primordial o ensino e a divulgação da Língua Portuguesa.

Atualmente, exerce funções de Agente de Cooperação, como perito em Timor-Leste, no Projeto FOCO.UNTL (com protocolo de cooperação entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., através do Centro de Língua Portuguesa de Díli, com a Universidade de Timor-Leste (UNTL).

O seu percurso internacional iniciou em 2013, com a docência de língua portuguesa na Polónia, tendo posteriormente assumido a direção do departamento de Português na Universidade do Botsuana, em Gaborone.

Em 2017 exerceu as funções de coordenação do Camões – Centro Cultural Português, Pólo da Beira, onde para além da docência, promoveu e organizou eventos culturais.