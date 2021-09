UAlg destaca-se na produção científica sobre Turismo Marinho e Costeiro

Segundo o Journal of Coastal Research, que apresenta uma revisão sobre a produção científica a nível mundial em Turismo Marinho e Costeiro, a Universidade do Algarve (UAlg) é a única instituição portuguesa a integrar o top 20 numa escala global, ocupando o 14º lugar.

Os resultados apresentados, através de uma análise bibliométrica, fornecem uma avaliação sistemática dos artigos científicos sobre o Turismo Marinho e Costeiro em todo o mundo, através de uma análise multidisciplinar na base de dados WoS (Web of Science). No total, 162 países contribuíram para este estudo.

Os Estados Unidos lideram com 1.011 artigos, representando 16,33 por cento de todas as publicações. Portugal ocupa o 11º lugar do ranking com 315 artigos, o que equivale a 3,47 por cento das publicações.

Para os excelentes resultados alcançados pela UAlg, muito contribuiu o trabalho realizado pelas suas Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UI&D), como o Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs), o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e o pólo do CiTUR (Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo).

Para a vice-reitora para a Investigação e Internacionalização, Alexandra Teodósio, estes resultados explicam-se «pela sinergia que existe entre as UI&D da UAlg, nas áreas do turismo, ambiente e ciências do mar, que permite investigação transdisciplinar e permitirá o posterior desenvolvimento de pós-graduações em turismo marinho e costeiro na academia».

A recente constituição do único Laboratório Colaborativo na área de Inovação em Turismo com sede no Algarve, o KIPT, «irá potenciará ainda mais a valorização do conhecimento e criação de emprego inovador na área», conclui a responsável.