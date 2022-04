UAlg coordenou ação de formação para 29 municípios da Rota da EN2

Academia dinamiza nova ação sobre o tema em maio.

A Universidade do Algarve, no âmbito do projeto Best Med (Interreg Med Programme), do qual é parceira desde 2019, realizou nos dias 30 e 31 de março e 6 e 7 de abril, em parceria com a Associação dos Municípios da Estrada Nacional (EN) 2, a ação de formação «Desenvolvimento e Gestão de Rotas Culturais».

Coordenada por Cláudia Ribeiro de Almeida, docente da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) e dinamizada pelo formador Rui Mendonça-Pedro, do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs) da UAlg, a ação de formação, que teve a duração de 14 horas, foi dirigida aos técnicos dos municípios da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 e teve a participação de 82 formandos, provenientes de 29 municípios.

Nesta ação foram abordados tópicos repartidos em cinco módulos: Desenvolvimento sustentável da cultura e do turismo (Módulo 1); O conceito de rotas culturais enquanto produtos turísticos inovadores (Módulo 2); Serviços associados às rotas culturais e ao papel das comunidades locais (Módulo 3); Tipologias de turistas e gestão de fluxos turísticos (Módulo 4) e Sustentabilidade económica das rotas culturais (Módulo 5).

Ainda no âmbito do Projeto Best Med, será dinamizada, nos dias 4 e 5 de maio, uma nova ação de formação sobre o mesmo tema, dirigida aos agentes que operam ao longo da Estrada Nacional 2.