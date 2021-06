A Faculdade de Ciências e Tecnologia, o Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) da Universidade do Algarve (UAlg) e o Agrupamento de Escolas João de Deus juntam-se numa nova iniciativa para acabar com o trabalho infantil no Algarve.

No Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, dia 12 junho, a Faculdade de Ciências e Tecnologias (FCT) da Universidade do Algarve (UAlg), o Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) e o Agrupamento de Escolas João de Deus (AEJD) anunciam a sua associação à Organização Internacional do Trabalho e à Organização das Nações Unidas (ONU) para, através da Alliance 8.7, promover no Algarve a iniciativa #EndChildLabour2021.

Esta iniciativa pretende sensibilizar a população e comunidade escolar para o problema do abandono escolar e integração no mercado de trabalho de jovens em idade escolar (com menos de 18 anos) no Algarve, e implementar parcerias regionais e nacionais que permitam mitigar este problema e acabar com o trabalho infantil na região.

O Algarve é uma das regiões com maiores taxas de abandono escolar do país, principalmente entre os 15 e os 17 anos de idade, e a integração destes jovens no mercado de trabalho regional está fortemente condicionada pelo carácter sazonal da economia regional baseada no turismo.

Este contexto regional, acrescido ao efeito desproporcional que a pandemia COVID-19 está a ter na economia da região, aumenta significativamente o risco de abandono escolar de jovens em famílias mais afetadas e com menor resiliência económica, assim como a possibilidade de serem explorados em trabalhos precários e sem qualquer proteção laboral.

A iniciativa arranca, no Algarve, com uma rede de parceiros que se comprometem a «promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos» para que, até 2025 e em alinhamento com o Objetivo Sustentável 8 da agenda 2030 da ONU, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas na região.

Esta rede de parceiros pretende vir a acolher mais entidades e parceiros da região.

A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) é uma unidade orgânica da Universidade do Algarve cuja missão é promover a formação superior apoiada na investigação científica.

Esta iniciativa faz parte da missão de transferência de conhecimento e de cooperação com as escolas da região algarvia.

O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) promove investigação científica multidisciplinar e formação avançada em relação ao meio marinho.

O CCMAR colabora com as escolas na promoção do ensino experimental das ciências e tecnologias.

O Agrupamento de Escolas João de Deus promove o sucesso educativo e oferece igualdade de oportunidades educativas, procurando desenvolver competências académicas e sociais que permitam o desenvolvimento holístico dos alunos.

A nível internacional, esta rede de parceiros alia-se à Alliance 8.7, um parceiro global determinado a que seja atingido o Objetivo 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas.