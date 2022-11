UAlg atribui Doutoramento Honoris Causa em Turismo a Jafar Jafari

A Universidade do Algarve (UALg) vai atribuir o título de Doutor Honoris Causa a Jafar Jafari, no dia 16 de novembro.

A cerimónia pública é aberta a toda a comunidade, e será realizada às 17h30, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.

A proposta de atribuição do título honorifico de Doutor Honoris Causa, em Turismo, a Jafar Jafari foi uma iniciativa da Faculdade de Economia (FE) da Universidade do Algarve, tendo recolhido pareceres favoráveis, por unanimidade, de todos os Conselhos Científicos e Técnico-científicos.

Reconhecido internacionalmente na área do Turismo

Jafar Jafari é editor fundador da revista Annals of Tourism Research; editor-chefe da revista Tourism Social Science Series; coeditor-chefe da revista Bridging Tourism Theory and Practice Series; editor-chefe da Encyclopedia of Tourism; cofundador editor da revista Information Technology & Tourism; cofundador de TRINET; presidente cofundador do Tourism Intelligence Forum e presidente fundador da International Academy for the Study of Tourism.

É doutorado em Antropologia Cultural (Universidade do Minnesota, EUA) e mestre em Gestão Hoteleira (Universidade de Cornell, EUA). É Doutor Honoris Causa pela Universidade das Ilhas Baleares (Espanha) e pela Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (Espanha). Ganhou ainda, em 2005, o prémio Ulysses Award da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas.

É professor convidado da Sun Yat-sen University (China), da Universidade do Algarve (Portugal), da University of Isfahan (Iran), professor honorário da Bundelkhand University (India) e professor emérito da University of Wisconsin-Stout (USA).

Tem sido consultor e assessor de várias agências intergovernamentais (incluindo a UNWTO e o Banco Interamericano de Desenvolvimento) e de vários ministérios do Turismo.