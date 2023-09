UAlg acolhe Curso Europeu de Emergência Médica pela primeira vez

Pela primeira vez a realizar-se no Algarve, o Curso Europeu de Emergência Médica chega nos dias 2 e 3 de outubro à academia algarvia.

Com os patrocínios científicos da Sociedade Europeia de Trauma e Emergência Cirúrgica e da Associação Americana de Cirurgia de Trauma, o Centro de Simulação Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve (UAlg) vai acolher o curso europeu de Emergência Médica, contando com o apoio organizativo do Hospital Particular do Algarve (HPA), nos dias 2 e 3 de outubro.

Esta 2.º edição do curso e a 1.ª a realizar-se no Algarve, vai contar com diversos participantes internacionais e um leque de dez formadores, tanto nacionais quanto internacionais, que terão a coordenação do médico Carlos Mesquita, presidente da Associação Lusitana de Trauma e Emergência Cirúrgica (ALTEC).

O curso europeu está direcionado para a educação cirúrgica de emergência de causa não traumática e envolve sessões teóricas e discussão de casos clínicos, que permitem auxiliar na precisão do diagnóstico e na tomada de decisão clínica em contexto de prática de emergência.

Algumas das condições que serão alvo desta abordagem técnico-científica incluem a sépsis abdominal, obstrução intestinal, isquemia mesentérica, pancreatite, colecistite aguda, hemoperitoneu, entre outras.