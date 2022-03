UAlg abre candidaturas para mestrados, doutoramentos e pós-graduações

Há cursos lecionados em português e inglês.

A Universidade do Algarve tem abertas candidaturas, até dia 13 de abril, exclusivamente online, para cursos de pós-graduação, mestrado e doutoramento para o ano letivo 2022/2023. Ao todo, estão disponíveis 54 mestrados, 17 dos quais lecionados em inglês, 17 doutoramentos, 12 lecionados em inglês, e 12 pós-graduações, lecionadas em português.

Para os cursos lecionados em português está aberta a primeira fase de candidatura e para os cursos lecionados em língua inglesa encontra-se a decorrer a segunda fase. Alguns doutoramentos têm candidaturas abertas em permanência.

Podem candidatar-se aos cursos de mestrado da UAlg titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, e titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente ao mesmo.

Aos doutoramentos, podem candidatar-se titulares do grau de mestre ou equivalente legal, cujos curriculum vitae evidenciem uma adequada preparação científica de base, titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante, que seja reconhecido pelo Conselho Científico como atestando capacidade para a realização do programa, e detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico como atestando capacidade para a realização do Programa.

Estes cursos destinam-se a alunos de todas as nacionalidades, pelo que as candidaturas estão abertas não só a estudantes nacionais, mas também a estudantes abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional.

A oferta disponível pode ser consultada aqui.