U14 Portimão International Cup está de regresso em novembro

A terceira edição do U14 Portimão International Cup está marcada para os dias 3, 4 e 5 de novembro, onde se esperam 28 equipas.

Na sequência do sucesso das duas anteriores edições, a U14 Portimão International Cup 2023 vai contar com mais equipas em representação da elite mundial do futebol de formação, que se realiza entre os dias 3 e 5 de novembro, nos relvados do Centro de Formação Major David Neto (Academia da Formação do Portimonense Sporting Clube) e no Estádio da Restinga, situado em Alvor.

A terceira edição do U14 Portimão International Cup terá a participação de 28 equipas, mais oito do que em 2022, oriundas de Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Itália, Estados Unidos da América, Hungria, Finlândia, Estónia, Espanha, Irlanda, Lituânia e Portugal, com destaque para Liverpool, Juventus, Fiorentina, Parma, Bétis de Sevilha, Crystal Palace, Derby County, Brondby, Los Angeles Galaxy ou New York City FC, sem esquecer o Sport Lisboa e Benfica, o Sporting Clube de Portugal, o Vitória Sport Clube, de Guimarães, o Portimonense Sporting Clube e o Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense, entre outras.

Também são esperados observadores de diversos clubes de relevo nacional e internacional, que seguirão a prestação das seis centenas de jovens promessas internacionais e nacionais que estarão em campo, apoiados pelos respetivos elencos técnicos, numa organização do Portimonense Sporting Clube e da empresa Live Adventure, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

«A prova promete atrair todas as atenções no que toca ao futebol juvenil, juntando igualmente em Portimão muitos familiares e amigos dos jogadores, cuja presença no concelho se refletirá positivamente na economia local, sendo esperados mais de dois mil espetadores estrangeiros», afirma a autarquia.

Composição dos grupos do U14 Portimão International Cup 2023:

GRUPO A

Liverpool FC (ENG)

Los Angeles Galaxy (USA)

Portimonense SC (POR)

Brondby IF (DEN)

SBV Excelsior Rotterdam (NED)

FC Nõmme United (EST)

Progress Cantera (NED)

GRUPO B

Juventus (ITA)

Real Bétis Balompié (SPA)

Ado Den Haag (NED)

Vitória SC (POR)

Burton Albion (ENG)

MFS Budapest (HUNG)

FDS Finland (FIN)

Grupo C

Sporting CP (POR)

Crystal Palace FC (ENG)

Parma Calcio (ITA)

Shamrock Rovers FC (IRE)

Baltic FA (LUT)

Football Ambitions (NED)

Selection Development YFC (ENG)

Grupo D

SL Benfica (POR)

ACF Fiorentina (ITA)

New York City FC (USA)

Derby County FC (ENG)

Kolding IF (DEN)

Soo On Top (NED)

GDR Alvorense (POR)

Informações complementares podem ser encontradas aqui.