Tutela da Administração Local e Ordenamento do Território visitou Monchique

O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território Carlos Miguel visitou ontem Monchique.

O executivo municipal de Monchique recebeu ontem, dia 20 de outubro, a visita do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel que se fez acompanhar por Ricardo Veludo.

A comitiva integrou ainda o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Pacheco e a diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Faro, Margarida Flores.

Esta reunião teve como propósito conhecer a realidade do concelho no que toca à Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), às transferências de competências, ao Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro referente ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, à reabilitação da Escola E.B 2,3 Manuel do Nascimento, Casa do Povo de Monchique e Centro de Saúde.

Foram ainda referenciados o Parque Empresarial/Incubadora de Empresas, o Centro de Meios Aéreos (em construção), o Posto Territorial da GNR e a Área Integrada de Gestão da Paisagem das serras de Monchique e Silves.