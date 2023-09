Turismo do Algarve vai aferir necessidades de Odeceixe após incêndio

A comissão executiva da RTA vai percorrer o percurso de Odeceixe da Rota Vicentina, para aferir quais as necessidades após o incêndio de Odemira.

A Comissão Executiva da Região de Turismo do Algarve (RTA) vai visitar amanhã, quinta-feira, dia 21 de setembro, a Rota Vicentina, percorrendo o percurso circular «Odeceixe ao Rio», um dos afetados pelo incêndio de Odemira no passado mês de agosto.

A visita ao troço, que será aberta à comunicação social, vai ser acompanhada pela Associação Rota Vicentina e pela Câmara Municipal de Aljezur, com o objetivo de aferir in loco as necessidades de reposição das infraestruturas turísticas danificadas pelo incêndio que começou em Odemira e que se alastrou a Odeceixe.

Após esta visita, a comissão executiva da RTA segue para a Junta de Freguesia de Odeceixe para uma reunião descentralizada que incluirá na agenda o apoio à Rota Vicentina, que desde que foi criada, em 2013, já arrecadou 24 prémios nacionais e internacionais pela qualidade da sua rede de trilhos pedestres e cicláveis.

Esta iniciativa está enquadrada na nova abordagem da RTA, com reuniões mensais do órgão dirigente, as quais passaram a integrar a passagem por recursos turísticos da região, dando visibilidade a equipamentos e projetos que evidenciam boas práticas ou representam bons exemplos da oferta do sector.

Recorde-se que a Rota Vicentina se trata de um projeto de turismo sustentável com 300 mil hectares de área protegida ao longo da costa sudoeste de Portugal, registando 24 mil caminhantes por ano e uma receita direta de 15 milhões de euros.