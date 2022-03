Turismo do Algarve quer ajudar a integrar refugiados ucranianos

Objetivo do Turismo do Algarve é ajudar a criar oportunidades de trabalho nas áreas operacionais da hotelaria algarvia onde há mais falta de recursos humanos.

De cozinheiros a empregadas de andar, e sobretudo das áreas mais operacionais, há uma grande falta de mão de obra naquela que é a principal indústria da economia do Algarve.

A vaga de refugiados da Ucrânia poderá ser uma oportunidade para integrar estas pessoas no mercado de trabalho e ao mesmo tempo colmatar as falhas, segundo explicou aos jornalistas João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, ontem, na Bolsa Turismo de Lisboa.

«Fomos das primeiras entidades a trabalhar neste objetivo», disse.

No dia 24 de fevereiro, «começámos logo a trabalhar com a Segurança Social Regional e com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para direcionar ofertas de trabalho que estão a crescer. Trabalhámos com o sector para perceber qual o perfil de candidatos, mas temos de nos lembrar que quem foge de uma guerra, primeiro precisa de conforto, segurança e legalização», afirmou.

Para isso, «a região está a trabalhar em articulação com várias organizações do Alto Comissariado para as Migrações, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Segurança Social. Até porque muitas pessoas trazem dependentes a cargo, sejam idosos ou crianças, e é preciso respostas sociais porque alguém que tem filhos menores a cargo não pode ir trabalhar até conseguir a paz de espírito para esse efeito».

«É preciso habitação que acolha essas pessoas. Foram estas as matérias que trabalhámos primeiro e já temos ofertas concretas. Sabemos que temos um reconhecimento da boa qualidade de recursos humanos da Ucrânia. Temos a segunda maior comunidade de ucranianos de Portugal, que é no Algarve. Portanto, têm uma boa rede para se integrarem», garantiu.

«Queremos muito ajudar. Aliás, primeiro o mais importante é acolher estas pessoas, com todas as oportunidades que temos para uma integração plena, com oportunidades de emprego. E felizmente, temo-las em muito maior volume do que aquilo que deverá ser a procura».