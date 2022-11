Turismo do Algarve promove Monchique em campanha internacional

«Deixe que Monchique guie a sua aventura» é o mote da nova campanha promocional, lançada pela Associação Turismo do Algarve (ATA).

«Deixe que Monchique guie a sua aventura» é o mote da nova campanha promocional, lançada pela Associação Turismo do Algarve (ATA), cujo objetivo passa por desafiar os turistas a partirem à descoberta de Monchique e a deixarem-se surpreender pelas várias experiências que este destino tem à sua espera.

A campanha, que estará a decorrer até ao final do ano, é composta por várias peças de vídeo e de fotografia, que revelam que, desde o turista que viaja sozinho, àquele que faz férias em casal ou que não dispensa a companhia de família ou de amigos, todos eles conseguem viver, em Monchique, uma aventura feita à sua medida. As imagens, captadas no município ao longo de nove dias, dão a conhecer a riqueza da oferta turística que aqui é possível encontrar, colocando em destaque as atividades na natureza, as termas, a cultura e o património e ainda a autenticidade da gastronomia local.

«Queremos, com esta campanha, despertar o interesse de todo o tipo de turistas e demonstrar que Monchique tem muito mais para oferecer para além das suas fantásticas paisagens naturais. A mensagem que pretendemos passar é a de que, independentemente dos planos e das motivações que os trazem ao Algarve, todos os viajantes conseguem encontrar em Monchique a aventura que procuram, tendo a oportunidade de serem surpreendidos e de aqui viverem experiências únicas e verdadeiramente transformadoras», explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Direcionada sobretudo às redes sociais mais relevantes (Facebook, Instagram e YouTube), a campanha vai também marcar presença em vários jornais e revistas, estrategicamente selecionados, dos principais mercados internacionais que pretende alcançar: Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Países Baixos.

Todos os materiais vão estar disponíveis em seis idiomas (incluindo o português, para além das cinco línguas dos já referidos mercados), prevendo-se o alcance de milhões de potenciais visitantes. Para além das redes sociais, a campanha pode também ser vista aqui.

Esta iniciativa está inserida no projeto «Revitalizar Monchique – o Turismo como catalisador», que procura dar uma nova vida a este concelho através da criação de condições atrativas para o desenvolvimento do turismo local. Na promoção desta campanha, a ATA tem como parceiros a Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve e o município de Monchique, contando também com o apoio do Turismo de Portugal.