Turismo do Algarve mostra gastronomia, artesanato e cultura em Espanha

O Turismo do Algarve acaba de lançar mais duas campanhas, estas direcionadas ao mercado espanhol, um dos mais relevantes para a região.

«Algarviate» e «Algarve, ahora y siempre» são as duas novas campanhas do Turismo do Algarve para promover o destino em Espanha, um dos mercados prioritários para a região, onde a gastronomia, o artesanato e os eventos culturais ao longo de todo o ano estão em destaque.

A campanha «Algarviate» arrancou na passada segunda-feira, dia 22 de maio, e tem como objetivo divulgar os programas de turismo criativo que integram o projeto Algarve Craft & Food, com destaque para o artesanato e gastronomia da região.

Até ao dia 18 de junho, esta campanha estará ativa nos meios digitais, com um passatempo, mas também em outdoors e imprensa escrita, onde os principais públicos-alvo são os potenciais turistas de Andaluzia, Extremadura, Galiza e Madrid.

É através da palavra «Algarviate» que se faz o convite «à experiência imersiva na cultura do Algarve para conhecer técnicas ancestrais que atribuem aos produtos agroalimentares locais, à gastronomia e ao artesanato a autenticidade tão característica da região», informa a Região de Turismo do Algarve.

Esta é uma campanha da autoria da Comunica.me.

Também o turismo cultural é promovido na campanha «Algarve, ahora y siempre», exclusivamente digital, concentrando-se nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, através de um vídeo promocional de dois minutos, que destaca os principais eventos culturais que ocorrem anualmente na região.

A campanha está integrada no projeto Algarve Premium, decorre entre 19 de junho e 19 de julho, e tem como principal objetivo mostrar que o Algarve tem uma oferta cultural diversificada ao longo de todo o ano.

Nesta, a agência responsável é a agência é a NL Creative.

«O Algarve é muito mais do que praia, sol e verão. Estas campanhas pretendem reforçar isso mesmo junto de um dos mercados mais relevantes para o Algarve, o espanhol, com o compromisso de destacar a gastronomia, o artesanato e eventos culturais que a decorrem ao longo de todo o ano na região» indica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Recorde-se que o mercado espanhol representava, no período pré-pandemia, mais de 400 mil hóspedes e mais de 1,1 milhões de dormidas anuais no alojamento turístico do Algarve, maioritariamente concentradas no período da Páscoa e nos meses de verão.

Tanto a campanha «Algarviate», como a campanha «Algarve, ahora y siempre» são cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020.