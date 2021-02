Turismo do Algarve estimula promoção da região através de «wallpapers»

Quem quiser ser embaixador do Algarve durante as videoconferências de trabalho ou de encontros com a família e amigos pode agora fazer o download gratuito de 48 imagens dos 16 concelhos da região e aplicá-las como fundo nas plataformas de comunicação online.

Esta é uma iniciativa do Turismo do Algarve, que lança esta ação simbólica de marketing digital para manter o destino no pensamento dos turistas durante o período de confinamento. As imagens estão disponíveis aqui.

No total, existem três fundos distintos por concelho, onde sobressaem lugares excecionais e elementos da cultura e do património edificado e natural do Algarve, que permitem recordar umas férias ou uma escapadinha de fim de semana na região, como também motivar novas deslocações ao Algarve quando a situação epidemiológica permitir.

Esta ação aproveita o conceito da campanha «O Algarve fica-te bem», lançada pela entidade algarvia no ano passado, adaptando-a ao atual período de confinamento, de forma a manter o destino no top of mind dos turistas e a apelar à visita – ou ao regresso – à região, assim que estejam reunidas todas as condições de segurança e bem-estar.

A ideia «é tornar cada algarvio num embaixador da região durante as calls que fizer de trabalho ou lazer, recorrendo ao uso de wallpapers que projetam a beleza do destino, desde as praias de água cristalina às vilas pitorescas, passando por paisagens de mar e serra», explica o Turismo do Algarve.

O presidente da entidade, João Fernandes, deixa também o seu repto: «Apelamos aos algarvios que ajudem a manter o Algarve no coração de todos os portugueses enquanto não são possíveis as deslocações em lazer. As imagens que agora disponibilizamos vão certamente reavivar recordações de férias ou a vontade de voltar ao Algarve. Acreditamos, por isso, que esta ação simbólica impulsionará a notoriedade do destino junto do mercado interno nesta altura de isolamento social».