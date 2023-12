Turismo do Algarve e de Portugal unem-se para melhorar serviço ao turista

O Turismo do Algarve e de Portugal pretendem avaliar a necessidade de formação dos profissionais do sector, para elevar a qualidade do serviço.

O Turismo do Algarve empreendeu uma parceria estratégica com o Turismo de Portugal e a sua rede de Escolas de Hotelaria e Turismo de Faro, Portimão e Vila Real de Santo António visando a avaliação das necessidades de formação dos profissionais do sector turístico regional.

Esta iniciativa tem como objetivo primordial elevar o nível de competências e a qualidade do serviço oferecido ao turista.

André Gomes, presidente do Turismo do Algarve, enfatiza a importância desta ação: «a capacitação dos profissionais do sector é um pilar essencial para a excelência do serviço prestado. Estamos empenhados não apenas em elevar as competências dos profissionais no ativo, como também em incentivar a formação contínua dos recursos humanos nas empresas».

Este diagnóstico de necessidades de formação, realizado em conjunto com entidades e associações regionais, procura identificar as carências existentes no conhecimento e nas competências dos recursos humanos do sector.

Com base nesse levantamento, será elaborado um calendário de formações gratuitas a serem oferecidas ao longo do ano de 2024.

A participação ativa das empresas «é essencial para o sucesso desta iniciativa», afirma o Turismo do Algarve.

E para contribuir para este diagnóstico, os interessados são convidados a preencher e submeter um questionário até à próxima quarta-feira, dia 27 de dezembro, disponível aqui.

André Gomes reforça a importância da colaboração de todos os envolvidos. «Contamos com a contribuição das empresas para este diagnóstico. Juntos, poderemos direcionar esforços e recursos para as áreas mais necessitadas, garantindo uma oferta formativa alinhada com as exigências do sector turístico».

Esta ação conjunta visa fortalecer e qualificar o sector turístico regional, potenciando o Algarve como um destino de excelência.