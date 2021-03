Turismo do Algarve desafia jornalistas e bloggers espanhóis a fazerem uma cataplana em direto no Facebook.

Os sabores do Algarve vão estar à mesa de sete jornalistas e bloggers espanhóis que poderão prová-los depois de aprenderem a confecionar uma cataplana, o que acontecerá no dia 12 de março com a ajuda de uma chef experiente.

O desafio culinário terá transmissão em direto às 12h00 na página de Facebook VisitAlgarve_ES para que todos os espanhóis possam também aprender a cozinhar o mais famoso prato algarvio.

Trata-se de mais uma ação promocional online do Turismo do Algarve, desta vez direcionada para o mercado vizinho, que em 2019 foi responsável por mais de 1,1 milhão de dormidas na hotelaria classificada da região.

Manter o Algarve no coração dos turistas espanhóis e estimular o seu regresso à região quando forem levantadas as restrições de circulação devido à pandemia é o objetivo da ação, que terá a duração aproximada de 70 minutos no formato de showcooking.

Para o efeito, o Turismo do Algarve desafiou sete conhecidos jornalistas e bloggers de Espanha a prepararem em direto uma cataplana de atum, oferecendo-lhes um cabaz algarvio com todos os produtos necessários ao prato.

Desde os frescos ao próprio recipiente onde são cozinhados, incluindo o indispensável avental para evitar nódoas indesejáveis na roupa dos aprendizes, tudo foi pensado ao detalhe para que o Algarve fique na memória (e no paladar) dos convidados.

Além dos ingredientes, do avental e da cataplana, os participantes vão receber outros produtos da região, como sal marinho, batata-doce, azeite e salicórnia, livros temáticos de gastronomia típica algarvia e duas garrafas de vinho, numa parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, que também estará na aula para dar a conhecer os tintos, brancos, rosés e bebidas espirituosas da região.

Com início às 12h00 (13h00 em Espanha) na página de Facebook VisitAlgarve_ES, a aula será conduzida pela chef Margarida Vargues e filmada para ficar depois disponível no canal Youtube do VisitAlgarve, de forma a levar os segredos da cozinha algarvia ao maior número de pessoas possível, ao longo do tempo.

Esta ação é organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com a Tertúlia Algarvia, e insere-se no âmbito do Algarve Cooking Vacations, um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve.