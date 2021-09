Turismo: Algarve e Açores no topo das preferências dos portugueses

Algarve é a região mais referida com 20 por cento do total de menções no estudo da Bloom Consulting.

Ao longo dos últimos meses a Bloom Consulting realizou diversos estudos para entender a dimensão e os contornos dos impactos da pandemia de COVID-19 no turismo.

Apesar da pandemia, 44 por cento dos portugueses afirmam que vão fazer férias ainda em 2021, e 27 por cento apenas o fará em 2022.

Uma grande fatia da população inquirida afirmou ainda não estar decidida quanto à sua próxima viagem de lazer (22 por cento), sendo que apenas 5,8 por cento afirma que apenas viajará em 2023.

E 44 por cento dos portugueses afirmam que pretendem viajar ainda durante o ano de 2021, 28 por cento só o farão em 2022, 6 por cento diz que esperará até 2023, enquanto 23 por cento afirma não ter ainda considerado a possibilidade de fazer férias num futuro próximo.

Para Filipe Roquette, Diretor Geral da Bloom Consulting Portugal «os dados do estudo são reveladores de algo que a indústria turística portuguesa já tem vindo a sentir_ uma maior movimentação dos portugueses em viagens de lazer».

«Com o avançar da vacinação e aproximação à tão desejada imunidade de grupo, é expectável que alguns destes portugueses vão progressivamente alterando a sua posição em relação ao turismo sendo no entanto irrealista pensar que a situação reverterá para as tendências registadas em 2019 num futuro próximo», conclui o responsável.

No que diz respeito às idades, há uma correlação direta entre a idade e a intenção de viajar já em 2021, quanto mais jovens, maior é a manifestação de interesse em fazer estas viagens de lazer no decorrer deste ano. O grupo de 54 ou mais anos é o mais conservador e também o mais indeciso nesta matéria.

Uma boa notícia para os municípios no que diz respeito às próximas viagens dos portugueses é que 75 por cento dos portugueses fará as suas próximas férias em território nacional, 60 por cento dos quais de forma exclusiva, sem considerar destinos estrangeiros.

Ainda assim, 14 por cento não sabe ainda para onde irá nas suas próximas viagens de lazer, enquanto 11 por cento descarta férias no território nacional e só pensa em férias no estrangeiro.

Faro, Leiria e Funchal os distritos em que há uma maior intenção de visitar países estrangeiros de forma exclusiva.

Entre os que afirmam que o seu próximo destino será em território nacional, o Algarve é a região mais referida com 20 por cento do total de menções.

Seguem-se as regiões autónomas dos Açores e da Madeira com 18 por cento e 16 por cento respetivamente. Também com 16 por cento estão o Alentejo e a região do Porto e norte de Portugal.

O centro de Portugal com 8 por cento e a região de Lisboa são as regiões sob as quais recaem menos intenções de visitação por parte dos portugueses num futuro próximo.

O estudo incluiu uma análise baseada nas variáveis do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking, na procura documental e em inquéritos a mais de 1.000 perfis-chave nos 18 distritos portugueses.

Assim, foi possível perceber as perceções e opiniões dos cidadãos nacionais não só acerca da gestão da pandemia nos municípios, mas também sobre mudanças de comportamentos, as novas exigências e receios em relação a trabalhar, viver e visitar os 308 municípios portugueses.