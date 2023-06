TSD Algarve assinalam posse de novos Órgãos Distritais

TSD Algarve, eleitos a 6 de maio de 2023, assinalam posse de novos Órgãos Distritais com um almoço convívio, realizado no sábado, dia 17.

Os novos Órgãos Distritais dos TSD Algarve, eleitos a 6 de maio de 2023, assinalaram o início do seu mandato com um almoço convívio, que juntou dezenas de Sindicalistas Social Democratas, de entre os quais se destacou a presença do Deputado A. Pedro Roque, enquanto Secretário-Geral desta estrutura laboral Social-Democrata, autónoma do PSD.

O Secretariado Distrital continua a ser liderado por Luiz Trindade, enquanto a Mesa da Assembleia Distrital continua a ser presidida por Alberto Almeida. Ao tomar posse, por mais quatro anos, Luiz Trindade traçou os principais objetivos da sua equipa para o novo mandato, que assentam em sete áreas fundamentais: emprego, educação, habitação, saúde, inclusão, ambiente e cultura/desporto.

Apelou à união dos militantes, salientando que «terminado o processo eleitoral, estamos empenhados em ultrapassar a divisão entre listas, promovendo a união que nos tornará mais fortes! É preciso unir os militantes, para vencer o futuro», destacou a colaboração com a UGT Algarve na luta pela defesa dos Trabalhadores e pela criação de novos postos de trabalho, bem como a forte cooperação com a JSD Algarve e as MSD Algarve e a manutenção da habitual solidariedade institucional com o PSD Algarve.

Terminou a sua intervenção identificando-se com uma frase de Francisco Sá Carneiro: «Não encaro a política como uma carreira, nem sequer como uma profissão, encaro-a efetivamente como correspondência a um dever de cidadania».

No dia 9 de maio, o TSD Algarve agradeceu aos militantes da região que exerceram o seu direito de votar, na eleição dos Órgãos Distritais, para o quadriénio 2023/2027.

«Muito obrigado pela confiança demonstrada: para a Mesa da Assembleia Distrital, a Lista T (única), encabeçada pelo professor Alberto Almeida, obteve 76,85% dos votos e para o Secretariado Distrital, a Lista T, liderada pelo Luiz Trindade, obteve 53,71% dos votos, enquanto a Lista A, liderada pelo Jorge Silva, obteve 45,37% dos votos.