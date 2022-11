Tribunal da Relação de Évora confirma anulação do embargo à construção do abrigo do trator dos pescadores de Armação de Pêra.

O município de Silves congratula-se com o acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 10 de novembro, que confirma a anterior sentença do Tribunal de Portimão, proferida em agosto, que anulou o embargo que a Praia da Cova – Realizações Turísticas, SA, empresa com ligação ao grupo VILA VITA Parc, efetuou, no dia 09 de maio, à obra que estava a ser realizada pelo município de Silves, na Praia dos Pescadores, em Armação de Pêra, e que consiste na instalação de um abrigo para o trator oferecido pela autarquia silvense à comunidade de pesca local.

Ao reconhecer que esteve bem o Tribunal de Portimão, quando considerou que a parcela de terreno onde incide a obra promovida pelo município de Silves integra o Domínio Público Marítimo e que a Praia da Cova, SA, «não tem legitimidade para embargar qualquer obra nessa parcela com o fundamento no facto de ser propriedade privada, a Relação de Évora concluiu pela rejeição do recurso apresentado por aquela empresa, confirmando, assim, a decisão judicial recorrida».

Trata-se, deste modo, da segunda decisão judicial, no âmbito da providência cautelar instaurada pela Praia da Cova, SA, que vem dar razão ao município de Silves, ao afirmar o caráter público, e não privado, da Praia dos Pescadores de Armação de Pêra.

Em paralelo a este processo judicial, decorre outro igualmente no Tribunal de Portimão, intentado pelo Ministério Público em representação do Estado Português, em que é requerida a anulação de uma escritura pública de compra e venda de um terreno que integraria o areal da Praia dos Pescadores de Armação de Pêra, celebrada em dezembro de 2012, com fundamento no facto dessa praia integrar o domínio público marítimo do Estado.

O município de Silves defende que a Praia dos Pescadores de Armação de Pêra, que constitui o berço e as raízes desta vila piscatória, onde se localizam o corredor de pesca e mais de 40 apoios de pesca para recolha dos aprestos dos pescadores, a lota, balneários públicos, o posto da Cruz Vermelha e vários estabelecimentos comerciais e concessões, integra o Domínio Público Marítimo do Estado.

Perante a decisão do Tribunal da Relação de Évora, e no pressuposto da Praia da Cova, SA, respeitar as decisões judiciais proferidas, estão reunidas as condições para a conclusão da obra do abrigo do novo trator no valor de 95 mil euros, oferecido pelo município de Silves à Associação de Pescadores de Armação de Pêra, investimento esse enquadrado no âmbito do processo em curso que visa a criação da área marinha protegida de interesse comunitário que incide na baía de Armação de Pêra, futuro Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.

O atual executivo municipal permanente da Câmara Municipal de Silves, em face de todo este circunstancialismo, continuará a pugnar pela natureza pública da Praia dos Pescadores de Armação de Pêra, enquanto bem integrante do domínio público marítimo do Estado, símbolo da identidade histórica de Armação de Pêra, e a zelar pela defesa da legalidade e da prossecução do interesse público, no âmbito da tutela do património imobiliário público e da proteção dos direitos e interesses legítimos da comunidade de pesca local.

Este problema já foi tratado no documentários «Um Olhar entre redes» de Ana Medeira.