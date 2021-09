Tribunal de Contas aprova CUBO, o novo Circuito Urbano de Olhão

O Tribunal de Contas deu esta semana parecer positivo ao projeto do novo Circuito Urbano de Olhão (CUBO), cujo concurso público internacional foi ganho pela empresa EVA Transportes.

O município de Olhão pretende dar início ao processo com a maior brevidade possível, logo que estejam reunidas todas as condições contratualizadas com o operador.

A concessão à EVA Transportes tem uma duração de cinco anos e o contrato, no valor de cerca de 2,2 milhões de euros, foi assinado no final de março deste ano.

O alargamento da rede de transportes públicos urbanos de passageiros de Olhão permitirá introduzir melhorias significativas na qualidade da oferta deste serviço dentro da cidade e alargá-lo a algumas zonas de Quelfes e Pechão.

A maioria das zonas periféricas do concelho, nomeadamente nas freguesias de Pechão, Quelfes, Moncarapacho e Fuseta, já se encontra, no entanto, abrangida por uma rede intermunicipal de transportes públicos de passageiros.

Com esta melhoria, será possível reduzir o tempo das viagens e melhorar a cobertura do território e dos horários dos serviços, quer dentro da cidade, quer, como previsto no projeto, em algumas zonas em expansão e onde este serviço era, até agora, deficiente.

As novas linhas permitirão uma ligação intermodal mais eficiente aos restantes meios de transporte, beneficiando a mobilidade da população.

A rede contratualizada, cuja proposta também obteve parecer favorável da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, será composta por três linhas.

Desta forma, será também possível melhorar o sistema de bilhética, para que seja de fácil utilização e carregamento de passes, sendo interoperável com o sistema de bilhética das carreiras intermunicipais e municipais.