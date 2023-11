Três pessoas detidas pela GNR por tráfico de estupefacientes em Tunes

A GNR deteve dois homens e uma mulher, com idades entre os 25 e os 56 anos, por tráfico de estupefacientes no concelho de Silves.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Silves, deteve ontem, quinta-feira, dia 23 de novembro, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 25 e os 56 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Silves.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de dois meses, os militares deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, na localidade de Tunes.

No seguimento da ação foram detidos três suspeitos e foi apreendido o seguinte material: 15 pés de canábis; 206 doses de liamba; duas doses de haxixe; uma pistola; duas balanças de precisão; 1 200 euros em numerário; três telemóveis.

Os três detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Portimão.

Recorde-se que, na passada segunda-feira, dia 20 de novembro, a GNR já tinha detido, em flagrante delito, um homem de 29 anos por tráfico de estupefacientes, depois de encontrar no compartimento do motor do suspeito mais de cinco mil doses de heroína, tal como o barlavento noticiou.