Trabalhadores da hotelaria vão protestar à porta da Conferência do Turismo

Trabalhadores vão protestar amanhã à porta da Conferência do Turismo em Albufeira, avisa hoje o Sindicato da Hotelaria do Algarve.

Representantes dos trabalhadores do sector do Turismo vão marcar presença amanhã, dia 27 de setembro, a partir das 15h00, à porta da conferência promovida pela Confederação do Turismo de Portugal e pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que vai decorrer em Albufeira, no NAU Salgados Palace, no âmbito do Dia Mundial do Turismo.

O protesto, convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, «tem por objetivo, por uma lado, denunciar, os baixos salários, a generalização de vínculos precários para postos de trabalho permanentes, a desregulação dos horários, a intensificação e o aumento das jornadas de trabalho, o aumento do assédio e da tortura psicológica, as limitações ou tentativas de impedir a atividade sindical ou a retirada de direitos conquistado».

Por outro lado, a manifestação pretende «exigir aos patrões e ao governo uma mudança das suas opções que permita uma justa redistribuição da riqueza que permita a recuperação do poder de compra dos salários perdido nos últimos anos e uma melhoria das condições de trabalho que permita a conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar».