Trabalhador do Hotel Pinhal do Sol recusa cessar contrato

O Hotel Pinhal do Sol, em Quarteira, avançou com uma proposta para fazer cessar o contrato do trabalhador que está impedido de ocupar o seu posto de trabalho por defender os seus direitos.

O trabalhador já informou que pretende regressar ao seu posto de trabalho nas mesmas condições em que foi contratado, para exercer as funções de empregado de mesa/bar, com alojamento e alimentação.

O trabalhador irá regressar amanhã ao hotel para exigir o alojamento que lhe foi retirado e para exigir o direito à ocupação efetiva do seu posto de trabalho.

«O patronato queixa-se da falta de mão de obra ao mesmo tempo que quer continuar a aumentar os seus lucros à custa do aumento da exploração e da degradação das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores», lamenta hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, em nota enviada às redações.

O Sindicato «reafirma a sua total solidariedade para com esta justa luta e que tudo fará para que se faça justiça com este trabalhador que só quer trabalhar e ver os seus direitos respeitados. O sindicato apela à solidariedade da população para com esta luta pela defesa dos direitos de quem trabalha, nomeadamente com a sua presença solidária» no Hotel Pinhal do Sol.