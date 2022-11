Toy, DJ Wilson Honrado e fogo de artifício no réveillon de Faro

Autarquia reativa a iniciativa «Faro. Somos Todos» e volta a promover animação musical e fogo de artifício no réveillon 2022/2023.

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, anunciou que este ano, o município volta a contar com uma programação alargada de dinamização de atividades de Natal e retomar as habituais celebrações de passagem de ano, com animação musical a cargo de Toy e o DJ Wilson Honrado e fogo de artifício.

Em parceria com a Associação de Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ADCZHF), a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AHISA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (ACABF), o município vai voltar assim promover a habitual de animação de Natal, entre outras iniciativas, que «se têm revelado de grande importância para a reativação do comércio da cidade e do concelho».

Além da iluminação de Natal, que foi ligada na sexta-feira, dia 24 de novembro, e que este ano funcionará com horário reduzido, das 18h00 às 24h00, o município de Faro volta a promover várias iniciativas de celebração do Natal, com epicentro na baixa da cidade de Faro, como a reabertura da Casa do Pai Natal ou a edição do Livro dos Farrobinhas.

Por outro lado, será reativada a iniciativa «Faro. Somos Todos», que beneficiou o comércio tradicional/ local de todo o concelho e «alcançou um assinalável êxito junto dos estabelecimentos aderentes mas também dos clientes nas várias ações que têm sido desenvolvidas desde o período natalício de 2020, ao longo de 2021 e em 2022».

Neste âmbito, o município de Faro vai atribuir vales de compras de 25 euros a todas as crianças que frequentam o ensino pré-escolar e primeiro ciclo no concelho e a todos os alunos que beneficiam do escalão A e B do 2º e 3º ciclos e secundário do ensino público, privado ou cooperativo do concelho, abrangendo um total de 6.500 crianças e jovens.

Outro dos destaques anunciados pelo presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, foi a retoma das celebrações de passagem de ano na cidade, que, fruto da pandemia, já não se realizavam desde 2019.

Este ano, a baixa de Faro volta a receber animação musical, a cargo do cantor popular português Toy, a partir das 23h00, e do DJ Wilson Honrado, a partir das 01h00. À meia-noite, tem lugar o tradicional de artifício.

«Felizmente, este ano temos finalmente reunidas as condições de normalidade e segurança para a dinamização deste tipo de atividades de celebração do Natal e da Passagem de Ano, que trazem benefícios claros para a economia do concelho, em particular do comércio local, promovendo a economia circular mas também atraindo novos visitantes e turistas para o nosso concelho», explicou Rogério Bacalhau, adiantando que, «é com muita alegria que finalmente podemos voltar a promover celebrações de Passagem de Ano, uma iniciativa que atrai habitualmente milhares de pessoas à baixa da nossa cidade e que, esperamos, voltará a acontecer este ano».