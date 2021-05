Tour10 convida agentes de viagem ibéricos a (re)descobrirem o Algarve

Turismo do Algarve aprofunda a parceria com a central de reservas hoteleiras espanhola TOUR10.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) aprofunda a parceria com a central de reservas hoteleiras espanhola TOUR10 ao apoiar a realização de uma visita de familiarização (Fam Trip) que, durante quatro dias, vai dar a conhecer a oferta turística do destino a um grupo de cerca de 50 agentes de viagem de Portugal e de Espanha.

Assim, de 01 e 04 de junho, os participantes da Fam Trip TOUR10, organizada por esta plataforma profissional de distribuição hoteleira e serviços turísticos, em conjunto com a marca de gestão de unidades hoteleira DHM – Discovery Hotel Management, vão poder vestir a pele de turistas e experienciar algumas das atividades de animação turística, restaurantes e unidades hoteleiras que mais ajudam à venda de férias no Algarve.

Neste contexto, a RTA proporciona aos agentes de viagens uma apresentação do destino, a bordo de uma embarcação turístico-marítima, durante um cruzeiro pela costa algarvia com almoço na praia, um passeio de que, certamente, não irão esquecer-se no momento de recomendar a região.

O presidente da RTA antecipa a chegada do grupo ao destino: «é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao Algarve aos agentes de viagens da Fam Trip TOUR10, que chegam no momento em que assistimos à efetiva retoma da atividade turística na região, um dos poucos destinos europeus a receber turistas internacionais em contexto de pandemia sanitária», saúda João Fernandes.

Por outro lado, enfatiza ser insubstituível «proporcionar o contacto direto com a região e a diversidade da sua oferta turística por aqueles que a vão vender ao balcão das agências de viagens, nomeadamente, no mercado interno alargado a Portugal e Espanha, os dois mercados emissores que vão marcar o ritmo da primeira fase da retoma turística no Algarve».

A TOUR10 pretende ser uma referência no mercado português em 2021 e conta aumentar a atividade na região algarvia, tanto ao nível da contratação hoteleira como da realização de parcerias com outros players locais.

No ano passado, o Algarve foi mesmo uma das principais apostas do operador, que em parceria com a RTA realizou uma ação de formação online que contou com a participação de mais de 500 agentes de viagem dos dois países.