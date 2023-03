Torneio U12 Portimão International Cup estreia-se no fim de semana

Primeira edição do torneio U12 Portimão International Cup disputa-se no fim de semana, dias 25 e 26 de março.

O Portimão International Cup está de volta, desta fez com a primeira edição destinada ao escalão U12, que se realizará em 25 e 26 de março no Centro de Formação Major da David Neto (Academia do Portimonense Sporting Clube), com a participação de alguns dos maiores clubes de futebol do mundo.

Após o sucesso das duas primeiras edições do U14 Portimão International Cup, a competição alarga-se ao escalão de Infantis B (atletas nascidos a partir de 1 de janeiro de 2011), reunindo Inter de Milão, Parma, Bétis de Sevilha, Everton, Aston Villa, Twente, Portimonense, Benfica e Sporting, entre 24 equipas de 21 clubes, provenientes de 11 países de vários continentes, do Canadá à Finlândia, passando por Polónia, Espanha, Países Baixos, Itália, Hungria, Inglaterra, Suécia, País de Gales e Portugal.

Mais de três centenas de jovens atletas disputarão este troféu juvenil de formação, que se disputará no Centro de Formação Major David Neto, com jogos entre as 9h00 e as 20h00 no dia 25 de março e das 9h00 às 17h00 no dia seguinte.

Os bilhetes podem ser adquiridos no local e custam 5 euros por dia, beneficiando de entrada livre as crianças até aos 12 anos.

Esta primeira edição do U12 Portimão International Cup é uma organização conjunta entre Portimonense Sporting Clube e Elite Performance Football, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.