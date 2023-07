Torneio Inter-Regional de Minis em Andebol encerra época

O Torneio Inter-Regional de Minis em Andebol, que decorreu ao longo de três dias em Olhão, pôs fim a uma época desportiva com grande sucesso.

O Torneio Inter-Regional de Minis em Andebol, realizado nos dias 23, 24 e 25 de junho na

Fuzeta, no município de Olhão, trouxe emoção e competitividade ao reunir atletas masculinos e femininos do escalão de minis, sub-12.

O evento foi marcado por espírito desportivo e a formação de cerca de 30 novos árbitros de andebol formados pelo concelho de arbitragem do Algarve e Alentejo. Durante três dias, estes jovens talentos do andebol enfrentaram-se em jogos emocionantes, mostraram a sua habilidade e paixão pela modalidade.

O Torneio Inter-Regional de Minis em Andebol proporcionou uma oportunidade valiosa para os atletas conviverem com atletas de outros clubes e vivenciarem a competição num ambiente amigável.

Um dos destaques do evento foi a formação de aproximadamente 30 novos árbitros de

andebol, capacitados pelo concelho de arbitragem do Algarve e Alentejo. Esta iniciativa

contribui para o fortalecimento do desporto na região e garante um futuro promissor para a

arbitragem no andebol.

Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de Faro, ressaltou a importância do evento ao afirmar: «o andebol, e o desporto em geral, é uma festa».

Além da competição saudável, eventos como este promovem o espírito de amizade e companheirismo que se estendem para além do campo. É através do desporto que se estabelecem «amizades para a vida».

O Andebol Clube Olhão, em parceria com o Município de Olhão, a Associação de Andebol do

Algarve e o Instituto Português do Desporto e Juventude, reafirma o compromisso em

promover mais eventos desportivos de qualidade, seguindo o sucesso do Torneio InterRegional de Minis em Andebol.