Tondela vence (2-0) um Farense «tenrinho» e sem ideias ofensivas

Equipa algarvia deslocou-se à Beira Alta para defrontar um adversário direto na luta pela manutenção, nesta 16ª jornada da Liga NOS. Má exibição valeu uma derrota por 2-0, a segunda consecutiva no campeonato.

Sérgio Vieira apostou nas estreias de André Pinto e Tomás Tavares, apostando num esquema com três centrais para tentar surpreender os anfitriões.

No entanto, foi o Tondela a começar melhor e a criar a primeira situação de verdadeiro perigo, à passagem do minuto 10. Salvador Agra assistiu Jaume Grau, que na passada rematou ligeiramente por cima da baliza algarvia.

Os leões de Faro responderam por intermédio de Ryan Gauld, com o escocês a proporcionar uma boa defesa a Niasse após uma jogada de insistência (19′). Este lance marcou alguma subida de produção do Farense, que gozou de duas boas oportunidades de golo pelos pés de Licá: primeiro, o avançado permitiu a defesa de Niasse, mas estava offside (22′); depois, no minuto seguinte, falhou o desvio a um cruzamento de Fábio Nunes.

Apesar da vontade das equipas em chegar ao golo, o resultado não se alterou até ao intervalo.

A verdade é que, após o regresso dos balneários, não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Logo no primeiro minuto da etapa complementar, João Pedro aproveitou as facilidades concedidas pela defensiva algarvia e adiantou o Tondela no marcador.

Com um futebol algo previsível, o Farense tentou responder à adversidade aos 52 minutos, com um remate de Madi Queta que ainda assustou os beirões.

Sérgio Vieira desfez o trio de centrais aos 61 minutos, lançando Stojiljkovic para o lugar do estreante André Pinto, numa tentativa de garantir maior presença na área adversária. Sete minutos depois, o técnico voltou ação e lançou Mansilla e Lucca para substituir Tomás Tavares e Madi Queta.



As alterações não tiveram grande efeito num Farense pálido e com poucas ideias, e o treinador, já numa última tentativa de mudar o rumo negativo que o jogo tomava, chamou para os últimos 15 minutos, ao jogo, Pedro Henrique e Hugo Seco.

E, ainda que de forma algo atabalhoada, os homens de Faro sentiram o sinal e foram para cima do Tondela. Aos 83 minutos, inclusive, só não marcaram porque Enzo Martinez, com um grande corte, tirou o pão da boca a Stojiljkovic à boca da baliza.



Os últimos minutos foram sintomáticos do que já se passou em tantas outras ocasiões durante esta época. Um Farense com muitas bolas na frente mas que peca pela pouca assertividade, criando poucos lances de perigo.

E o Tondela ainda deu mais uma pancada num Farense que, a custo, se tentava levantar do tapete. Foi já em período de descontos, por intermédio de Rafael Barbosa. O jovem português só teve de encostar, depois de Mário Gonzalez se isolar e assistir.

Com este resultado, o os leões de Faro mantêm os 13 pontos e, à condição, o 16º lugar. Na próxima jornada do campeonato, a equipa da capital algarvia recebe o Santa Clara, na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, às 15h00.