«Toca a Mexer» para envelhecer ativamente em Castro Marim

Programa arranca em Monte Francisco.

A Associação Odiana prepara-se para dar início ao «Toca a Mexer», programa de ginástica e relaxamento que quer garantir a manutenção da atividade física, mobilidade e autonomia dos mais idosos, na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, com aulas semanais, personalizadas e totalmente gratuitas. A atividade arranca em Monte Francisco, estando prevista a passagem por outros locais do concelho futuramente.

A promoção da autonomia e de um envelhecimento ativo e saudável é a principal meta deste plano desenvolvido exclusivamente para a população sénior residente no concelho de Castro Marim.

O objetivo é aumentar a prática e manutenção da atividade física diária, com dinamização de exercícios que promovam a força músculo-esquelética, mobilidade, coordenação motora, estabilidade e equilíbrio corporal.

Segundo os organizadores, «não é uma simples aula de ginástica, mas sim um conjunto de aulas personalizadas e adaptadas aos constrangimentos físicos individuais e do grupo, mediante uma avaliação funcional realizada».

As aulas, com periocidade semanal, vão funcionar com grupos reduzidos e com dinamização de uma monitora especializada. O grande objetivo é que os exercícios «possam ser replicados de forma autónoma no domicílio, de modo a potenciar os resultados».

Existe ainda a possibilidade de sessões individualizadas e ao domicílio, para os residentes mais isolados e com dificuldades ao nível de autonomia, mediante sinalização dos parceiros sociais e numa ação de colaboração direta com o município de Castro Marim.

Esta é mais uma iniciativa do projeto Castro Marim (COM) Vida, levado a cabo pela Associação Odiana em conjunto com o município de Castro Marim, que pretende promover a saúde, o envelhecimento ativo e a crescente autonomia e mobilidade dos seniores.

Os interessados podem fazer a sua inscrição aqui.

Calendário da iniciativa «Toca a Mexer»: