O Tivoli Marina Vilamoura vai iniciar um processo de renovação dos espaços interiores e exteriores a partir de 20 de novembro.

O Tivoli Marina Vilamoura irá renovar por completo todos os quartos, o lobby, o The Argo Cocktail Bar, o restaurante onde é servido o pequeno-almoço e toda a zona exterior da piscina e jardins.

Com um design e decoração que reforçam um conceito de lazer e bem-estar, toda a renovação será inspirada na atmosfera das praias e do mar do Algarve, em simbiose entre o espaço exterior e interior.

«A remodelação do Tivoli Marina Vilamoura visa renovar a nossa oferta de serviço aos hóspedes. Este é um dos hotéis mais emblemáticos de Vilamoura e do Algarve, com 35 anos de história, que se caracteriza pela localização ímpar e pela versatilidade dos diferentes espaços. As obras terão início este mês de novembro e vamos reabrir, no dia 1 de fevereiro do próximo ano, com muitas novidades», adianta o diretor do resort, Hugo Gonçalves.

Esta renovação permitirá receber todos os hóspedes com mais conforto e glamour, após um período de encerramento que tem início a 20 de novembro de 2022 e termina a 31 de janeiro de 2023.