Tivoli Alvor Algarve Resort já inaugurou e em regime «tudo incluído»

Já inaugurou o Tivoli Alvor Algarve Resort, o quinto do grupo e o primeiro com «tudo incluído», com diversos serviços para todos os gostos e idades.

No ano em que celebra 90 anos, a Tivoli Hotels & Resorts acaba de inaugurar o seu quinto resort no Algarve e o primeiro em regime «tudo incluído», o Tivoli Alvor Algarve Resort, levando a sua experiência e serviço à pitoresca vila algarvia.

O Tivoli Alvor Algarve Resort apresenta instalações modernas e entretenimento para todas as idades, proporcionando uma experiência familiar, sendo que o regime «tudo incluído» vai além dos serviços oferecidos dentro do resort e inclui acesso a alguns dos melhores restaurantes e parques temáticos locais.

A oferta «tudo incluído» do Tivoli Alvor permite aproveitar ao máximo o dolce far niente, num resort com 491 quartos, distribuídos ao longo de 112 mil metros quadrados (m2), incluindo 56 de categoria premium family com dois quartos independentes e quatro suítes premium, todos eles pensados para garantir uma estadia confortável em família.

Algumas tipologias foram alvo de renovação, com novos detalhes na decoração para tornar o ambiente mais acolhedor, num estilo clássico contemporâneo que caracteriza a marca.

Com cinco piscinas exteriores (uma exclusiva para adultos, três familiares e uma para crianças) e uma piscina interior no kids club – Pluma Júnior, quatro restaurantes, dois bares e um Centro de Bem-Estar, o Tivoli Alvor Algarve Resort é ideal para umas férias em família, mas também com amigos.

Os adultos podem optar por manter-se ativos no ginásio, relaxar com os vários tratamentos disponíveis no Centro de Bem-Estar (que inclui piscina interior, sauna e banho turco), usufruir da tranquilidade da piscina para adultos ou tomar uma bebida num dos bares

Além destas comodidades, o resort dispõe de um programa de animação dedicado aos mais velhos e a possibilidade de explorar o destino através de uma oferta gastronómica fora do hotel, num conjunto de restaurantes parceiros.

Para os fãs de golfe, existem vários campos próximos do hotel.

As crianças, entre os quatro e os 12 anos, podem viver momentos inesquecíveis no Pluma Júnior Club, que inclui área de refeições, sala de jogos, uma piscina com escorregas, parque infantil e minigolfe.

O programa de animação diário, recheado de jogos e desafios para os mais pequenos, promete mantê-los ocupados, com a supervisão de uma equipa de monitores que os acompanha ao longo do dia.

A partir dos 13 anos há um programa que convida os adolescentes a juntarem-se aos seus amigos para momentos de diversão enquanto jogam futebol, padel ou ténis, ou enquanto participam em muitas das atividades preparadas pelos animadores.

Há ainda uma variedade de parques temáticos para toda a família experimentar como parte do pacote «tudo incluído».

O Tivoli Alvor Algarve Resort apresenta duas opções de regime «tudo incluído», uma versão com serviços standard e outra mais exclusiva que oferece um conjunto extra de serviços premium.

A grande novidade deste tudo incluído, standard e premium, é que não se limita à utilização das facilidades do hotel, mas também dá acesso a um conjunto de restaurantes e parques locais.

Para que os hóspedes possam viver ao máximo a sua estadia e descobrir o melhor do destino, o Tivoli Alvor oferece o acesso de um dia por pessoa a um dos seguintes parques (em estadias com o mínimo de sete noites): Zoomarine, Slide & Splash ou Zoo de Lagos.

Para explorar os sabores da região, o resort oferece também a possibilidade de jantar numa seleção de restaurantes locais (incluído na tarifa, mas sujeito a disponibilidade e reserva com 72 horas de antecedência), como o Restinga Praia (Praia do Alvor), o Àbabuja (Ribeira de Alvor), o Jardim das Oliveiras (Monchique), T-Bone Steakhouse (NH Marina Portimão), Sky Bar Carvoeiro e The One Restaurant (ambos no Tivoli Carvoeiro), Pepper’s Steakhouse, Oregano e Purobeach Vilamoura (todos no Tivoli Marina Vilamoura).

A versão «tudo incluído» premium inclui ainda check in e check out em zona VIP, upgrade do minibar, pequeno-almoço em área reservada e uma massagem gratuita de 30 minutos, por adulto/estadia (em estadias com o mínimo de sete noites).

Para uma cómoda deslocação até à praia ou ao centro da vila de Alvor, o resort dispõe de um pequeno comboio de ligação para uso exclusivo dos hóspedes.

O Tivoli Alvor apresenta várias opções gastronómicas, para os diferentes momentos do dia. O restaurante Essenze é o ponto de encontro para toda a família, com um buffet de cozinha internacional, disponível ao pequeno-almoço, almoço e jantar, com uma agradável área interior e uma zona de esplanada.

Para o jantar existem mais três restaurantes disponíveis mediante marcação prévia e com opções diversificadas.

O Carosello tem um menu de inspiração italiana, à base de massas e pizzas, com um misto de buffet e serviço a la carte. Para os apreciadores de pratos de carne, o Roastic é o steakhouse que não pode faltar durante a estadia, com uma seleção de carnes grelhadas no ponto certo.

No Mad Med destacam-se os sabores frescos do mediterrâneo, os ingredientes biológicos de alta qualidade e os produtos locais, como o marisco.

Para quem pretende uma refeição ligeira, acompanhada de uma bebida refrescante, pode também optar pelos petiscos do Salty Bar, junto às piscinas. Para uma noite bem passada, o Shore! Bar dispõe de animação, para além dos melhores cocktails.

O Tivoli Alvor Algarve Resort, propriedade da Azora desde 2022, está situado a apenas 600 metros do mar e perto da vila de Alvor, com as suas casas caiadas de branco, ruas de calçada e barcos de pesca ancorados ao longo das margens do rio Alvor.

Rodeado por extensas áreas verdes, a localização é ideal para uma conexão com a natureza, aproveitando ao máximo as deslumbrantes praias nas proximidades e descobrindo as grutas locais junto a Portimão e Lagos, como a gruta de Benagil ou as falésias da Ponta da Piedade.

A cidade de Portimão com o seu museu, marina e vida noturna fica a poucos minutos de distância e o aeroporto de Faro a cerca de uma hora de carro.

As tarifas no Tivoli Alvor Algarve Resort começam em 250 eurod para um quarto deluxe, com «tudo incluído» para dois adultos e uma criança até 12 anos.

Para mais informações sobre o Tivoli Alvor Algarve Resort, basta visitar o website.