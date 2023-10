The Flower Bar alia o artesanato à gastronomia saudável em Faro

Pratos leves inspirados em flores, peças de cerâmica de autor e bijuteria de marcas locais estão em simbiose no The Flower Bar.

Foi durante a pandemia que, com apenas 120 euros e a partir de uma ideia de preservar flores, Cristina Sequeira, 36 anos, médica dentista, começou por desenvolver uma marca online de cerâmica. Aos arranjos de flores secas e preservadas, foram-se juntando vasos e artigos de cerâmica, desenhados pela própria e confecionados por três artesãos no norte do país. A primeira peça, intitulada «Resiliência», marcou o arranque do The Flower Bar há três anos. Hoje, esse continua a ser o artigo com mais sucesso entre as 700 vendas mensais que correm todo o país e ilhas, tudo através das redes sociais que totalizam mais de 60 mil seguidores.

«O crescimento foi tão grande que precisava de um espaço físico para responder à procura. Encontrei esta loja e como adoro a parte de restauração e hotelaria, sempre quis agregar os meus gostos pessoais àquilo que achava que eram as necessidades da comunidade local. Não havia um sítio para tomar um brunch, um pequeno-almoço mais completo ou um lanche saudável. Achei que poderia criar um espaço que juntasse isso tudo. As flores dão o mote ao conceito, uma vez que toda a carta é baseada em flores e todos os nossos pratos as têm na sua constituição», começa por contar ao barlavento Sequeira que, após ter exercido medicina dentária por 14 anos, acabou por escolher o empreendedorismo, «que é a área que me faz mesmo feliz», justifica.

Nasceu, assim, a 1 de julho último, o The Flower Bar Coffee Shop & Living Store, na zona de São Luís, em Faro, mais concretamente no número 136 A da Rua Ataíde de Oliveira. «É um espaço criativo, leve, onde as pessoas podem vir ler, trabalhar no computador, inspirarem-se pelas cores e pelas flores e dar asas à imaginação. Por outro lado, é um sítio onde se pode estar de forma descontraída, com amigos ou em casal, aproveitar uma boa refeição e ainda comprar alguns artigos», aponta a empreendedora.

Dentro do menu, pensado por Cristina Sequeira e materializado pelo marido, Rui Sequeira, chef de cozinha, encontram-se refeições para pequeno-almoço, lanche ou até um almoço mais leve. «São pratos sem glúten, com opções vegan e sem lacticínios, onde não usamos, de todo, o açúcar branco. Queríamos uma cozinha saudável, menos restritiva e que combinasse com a leveza do espaço. É tudo caseiro e de pequenos fornecedores locais e nacionais. Depois, todos os elementos são baseados em flores», explica a responsável. Além de iogurte e granola, açaí e aveia adormecida, há panquecas de flor de laranjeira, um dos best-sellers, e diversas bowls: a portuguesa com molho de lavanda, a asiática com molho de jasmim e a nórdica com molho de rosas. Há ainda diversas tostas, um hambúrguer vegan, também dos mais pedidos, e sobremesas como panna cotta de coco e lavanda e brownie, este último confecionado sem qualquer tipo de açúcar.

Apesar do espaço estar aberto há apenas três meses e de não se localizar numa das artérias principais da cidade, a recetividade não poderia ser melhor. «Fiquei muito surpreendida. Esta loja está descentralizada e não é um sítio habitual onde as pessoas procurem por restauração, mas está a correr muito bem e não estava à espera de uma adesão inicial tão grande, pensei que fosse mais gradual. Em agosto, chegámos a dar mais de 100 refeições por dia. Não estava à espera, mas fico muito feliz que assim seja e por ver as pessoas a cumprir aquilo que tinha idealizado para este espaço», refere Sequeira.

Outra particularidade do menu, é que não é estanque, ou seja, os clientes podem esperar alterações e novos pratos consoante a época. «A ideia é adaptarmo-nos de acordo com a temporada. Como usamos produtos sazonais, temos de os priorizar. Agora já faz sentido introduzirmos umas bebidas mais quentes, uma sopa e pratos mais relacionados com os produtos da época. Por exemplo, a abóbora numas spicy pancakes, a puxar o Halloween. No Natal também poderemos ter alguns produtos mais relacionados com essa época. Vamo-nos sempre adaptar e nas festividades o cliente pode sempre esperar novidades e pratos relacionados com as mesmas», garante a responsável.

Uma ode aos artesãos locais

Por sua vez, nas diversas prateleiras e montras do The Flower Bar Coffee Shop & Living Store encontram-se dezenas de artigos de decoração de casa, na sua maioria de cerâmica, mas não só. «Queria que esta loja fosse uma montra de visibilidade. Melhor que ninguém sei a dificuldade que as marcas, às vezes, têm em ter um sítio onde se possam mostrar. Comecei este projeto com 120 euros e sei o quanto é difícil darmos alguns passos, então queria que outros projetos locais pudessem ter neste espaço uma montra para crescerem e dar-se a conhecer», nas palavras de Sequeira.

Nesse sentido, às peças de bijuteria, vestuário, como casacos e vestidos, calçado e óculos de sol sob a insígnia Cristina The Brand, também criadas pela empreendedora, encontram-se nas prateleiras brincos, anéis, colares, quadros, velas, e claro, muitas flores secas e preservadas.

Os artigos de cerâmica The Flower Bar são os que têm maior procura, sendo que «vêm muitas pessoas propositadamente à loja para fazerem as suas compras ou levantar encomendas. Acontece que adquirem online e querem levantá-los na loja física», concretiza Sequeira, antes de revelar que o objetivo passa pela internacionalização da marca, uma vez que são centenas as encomendas mensais. «Para já, ainda não é possível porque o transporte das peças é sempre com uma franquia frágil. Já tentámos enviar para o estrangeiro, mas ainda não estamos nessa fase. Para o mercado nacional e ilhas, as peças já viajam bem. Em breve, esperamos conseguir exportar e internacionalizar a marca», antevê.

Já em relação ao Coffee Shop & Living Store, «acho que é um conceito que tem muito espaço para crescer. Tenho muitas ideias que ainda não pus em prática neste projeto, porque ainda não temos estrutura para tal, mas já penso noutras cidades no Algarve. A marca tem um potencial incrível», conclui a empreendedora.

O The Flower Bar tem capacidade para 30 pessoas no total, interior e esplanada, e está aberto todos os dias, das 9h00 às 19h30, incluindo fins de semana, sendo que está disponível através de Uber Eats até às 21h00.