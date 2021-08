The Black Mamba esgotam mais um concerto do «Verão em Tavira»

No âmbito do programa cultural «Verão em Tavira», os The Black Mamba, representantes de Portugal no Festival da Eurovisão 2021, atuam no sábado, dia 28 de agosto, às 22h00, no Parque do Palácio da Galeria.

A banda alcançou o 12º lugar na grande final e recebeu elogios vindos de todo o mundo, incluindo de artistas como Skin (vocalista dos Skunk Anansie) e de publicações como New York Times.

Maio de 2009 marca o arranque da história deste grupo que percorre o universo do blues, soul e funk e que mereceu de imediato o apoio e reconhecimento do público. Em pouco mais de um ano, na sua tour de estreia, carimbam a passagem a nível internacional.

O ano de 2014 arranca com a produção do segundo disco de originais «Dirty Little Brother», que conta com a colaboração de nomes como Aurea, António Zambujo, Silk (Cais Sodré Funk Connection) e Orlanda Guilande. Ao longo de 2015, a banda percorreu o país com a tour de apresentação deste trabalho.

Em 2016, o grupo dá continuidade a uma série de concertos em formato acústico. Mais tarde, em 2018, lançam o terceiro álbum de originais «The Black Mamba King».

No ano seguinte, regressam às origens para celebrar os 10 anos de carreira com o início da «Good Times Tour», que terminou em fevereiro de 2020, dias antes da pandemia. 2021 ficou marcado pela participação, no Festival da Eurovisão, com a canção composta por Tatanka «Love is on my side».

A lotação máxima do espaço do concerto foi reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingências criados para o efeito, pelo que a elevada procura levou a que os ingressos esgotassem em poucas horas. Será obrigatório usar a máscara e cumprir as regras de segurança definidas.

Uma vez que o recinto é ao ar livre e a sua capacidade é inferior a 1000 lugares, não é obrigatória a apresentação de teste à COVID-19, nem certificado digital.