Tertúlia leva instalação «Acordar Memórias» às freguesias de Aljezur

«Acordar Memórias» apresenta-se entre os dias 10 de agosto e 5 de setembro, sempre acompanhada de um momento de performance.

A Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur apresenta o seu mais recente evento, a itinerante instalação performance intitulada «Acordar Memórias».

Esta experiência imersiva e intemporal ocorrerá entre os dias 10 de agosto e 5 de setembro, levando a arte e a memória às quatro freguesias do concelho: Rogil, Odeceixe, Bordeira e Aljezur.

«Acordar Memórias» trata-se de uma instalação expositiva, com um momento de

performance, que se desenrola como uma narrativa conectada ao tempo e às

fibras emocionais da comunidade sénior de Aljezur.

«Espaço de encontro entre passado e presente, onde objetos ganham vida, tornando-se proclamadores dos tempos idos, testemunhas de memórias esquecidas que clamam por serem reavivadas», segundo a sinopse.

Urdindo a teia do tempo com a mestria dos artesãos participantes do Entrelaçar (Programa Municipal integrado na Agenda Sénior do Concelho) e sob orientação de diversos artistas (coreógrafos, cenógrafos, músicos, artistas plásticos e outros), encanastram-se tradições, saberes e narrativas, fundindo distintas linguagens artísticas.

Os participantes, guardiões das memórias e artífices de histórias, revelam os fios sagrados que unem os tempos idos com os que hão-de vir.

Ao som das lengalengas, entoadas por silhuetas de ferro dispostas em círculo, remetendo aos bailes de roda das aldeias, testemunharemos um diálogo poético que transcende as barreiras do tempo.

«Acordar Memórias» é mais do que uma instalação ou performance, «é uma experiência imersiva que nos transporta para além das fronteiras do tempo, num encontro íntimo com a essência da nossa comunidade», lê-se ainda na sinopse.

Calendário:

A Instalação «Acordar Memórias» estará aberta ao público das 10h às 20h, e a hora da performance será sempre às 19h do primeiro dia, consoante as seguintes datas:

-Odeceixe: 10 a 13 de agosto;

-Rogil: 17 a 20 de agosto;

-Aljezur: 24 a 29 de agosto;

Carrapateira: 2 a 5 de setembro.

Apoio e Parcerias

«Acordar Memórias» é um projeto organizado pela Tertúlia–Associação SócioCultural de Aljezur e financiado pela Direção Geral das Artes (DGArtes), República Portuguesa – Cultura no âmbito do Programa de Apoio em Parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Arte e Envelhecimento Ativo.

Contou também com o financiamento da Associação de Municípios Terras do Infante e da Câmara Municipal de Aljezur, assim como com o apoio logístico das quatro Juntas de Freguesia do concelho.