Terras do Infante protocolizou com caçadores a limpeza de floresta e aceiros

A Associação de Municípios Terras do Infante, protocolou com sete associações e clubes de caça, a limpeza de cerca 190 hectares de floresta/mato, mais 65 quilómetros (km) de limpeza e arranjos de caminhos florestais/rurais e aceiros.

A área intervencionada foi acordada entre os Serviços Municipais de Proteção Civil dos três concelhos, Bombeiros Voluntários, e Associações/Clubes de Caçadores de acordo com a cartografia de perigo de incêndio, conhecimento da área e histórico de ocorrências.

As associações e clubes de caçadores, são gestores de proximidade de grandes áreas de territórios rurais no âmbito das suas atividades de gestão cinegética, tendo um conhecimento específico quer do território quer no contato com os proprietários, factos que tornam todo o trabalho mais célere e eficaz.

Acrescenta-se ainda que estes Contratos-Programa permitem a conciliação destas intervenções com os diversos trabalhos de campos de alimentação das espécies cinegéticas, acabando por complementar as várias intervenções realizadas pelas empreitadas da Terras do Infante- Associação de Municípios, pelos seus Sapadores Florestais e pelos respetivos Serviços Municipais, em termos de Rede Primária e de Rede Secundária de prevenção estrutural a fogos rurais.

Serão, assim, criadas descontinuidades dos combustíveis vegetais existentes em locais estratégicos, validados pelas estruturas de Proteção Civil locais e pelo Gabinete Técnico Florestal, com base na Cartografia de Perigosidade de incêndio rural e avaliação da carga e continuidade dos combustíveis, instaladas faixas laterais de segurança de caminhos rurais e beneficiação de plataformas de circulação de vias e aceiros.

O investimento total será de 80.500 euros.