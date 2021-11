Teresa Coelho visita obras portuárias em Alcoutim, Lagos, Alvor e Olhão

A Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, irá visitar vários pontos de intervenção na região do Algarve nos próximos dias 9 e 10 de novembro.

A visita terá início na próxima terça-feira, dia 9, com a sessão de assinatura do protocolo de colaboração, entre a Docapesca e os municípios de Alcoutim, Castro Marim, Mértola e Vila Real de Santo António, para a identificação das infraestruturas fluviais com potencial para dinamização sustentável da via navegável do rio Guadiana na Câmara Municipal de Alcoutim pelas 18h.

Na próxima quarta-feira, dia 10, a Secretária de Estado das Pescas irá visitar o parque de apoio aos armadores, no porto de pesca de Lagos pelas 10h.

A intervenção representa um investimento de 230 mil euros e teve por objetivo melhorar as operações de recolha, reparação e acondicionamento de redes e apetrechos de pesca dos armadores.

Pelas 12h, será realizada uma visita à obra de reabilitação do Dique da Espargueira, situado no Vale da Lama (Alvor), no concelho de Portimão.

Esta estrutura, que se encontra em área de jurisdição da Docapesca, foi reabilitada recentemente para proteção de inundações e regulação do alagamento das áreas adjacentes e proteção do ecossistema da área, rico em avifauna.

A intervenção representou um investimento de cerca de 130 mil euros.

De seguida, pelas 16 horas, será realizada uma visita à obra de reabilitação do cais de descarga do porto de pesca de Olhão.

A obra de reabilitação representa um investimento de 355 mil euros e visa a melhoria de condições de operacionalidade e segurança de todos os intervenientes na atividade de descarga de pescado, assim como a proteção à acostagem das embarcações de pesca.