Tenista Lukas Rosol marca presença no Portimão M25 International Open

Lukas Rosol, número 262 mundial, é a grande estrela do próximo Portimão M25 International Open, prova a disputar-se entre os dias 11 e 19 de março.

O Complexo Municipal de Ténis e Padel de Portimão prepara-se para receber a 4.ª edição do Portimão M25 International Open, prova dotada com 25 mil dólares em prémios monetários, onde o destaque vai para o checo Lukas Rosol, atual 262º do ranking ATP que, além dos 20 títulos conquistados ao longo da sua carreira, conta com triunfos assinaláveis, como o que alcançou perante o espanhol Rafael Nadal, em Wimbledon.

A prova, a decorrer entre os dias 11 e 19 de março, vai também contar com a presença do tunisino Skander Mansouri, 275º tenista na hierarquia mundial, os franceses Valentin Royer e Mathys Erhard, assim como o britânico Billy Harris.

Destaque também para a presença do italiano Jacopo Berrettini, irmão do atual número 23 do mundo, Matteo Berretini, que, depois de ter disputado o torneio ATP 500 de Acapulco, no México (furou o qualifying, e só perdeu na segunda ronda do quadro principal com o virtual campeão, o australiano Alex De Minaur), regressa novamente ao Algarve para tentar deixar a sua marca.

A participação portuguesa será assegurada por Gonçalo Oliveira, o único com entrada direta no quadro principal, além de Duarte Vale, Jaime Faria, Pedro Araújo, Henrique Rocha, Fábio Coelho, Tiago Pereira, Gonçalo Falcão, Francisco Vilaça, Rodrigo Deleu, Luis Miguel Saraiva e Manuel Guedes de Almeida.

Entretanto, com início no dia de hoje, começou a disputar-se um Torneio Wildcard, prova que conta com a participação de 17 tenistas e que tem em jogo dois wildcards: o finalista recebe um convite para o qualifying, ao passo que o vencedor se vai juntar aos melhores tenistas no quadro principal.

O Portimão M25 International Open conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e da Federação Portuguesa de Ténis e a entrada é livre.

As provas podem ser acompanhadas no Facebook ou Instagram do Clube de Ténis e Padel de Portimão.