TEMPO vai retratar «experiências traumatizantes» da ditadura em teatro

«No limite da dor» vai retratar a ditadura salazarista no palco do TEMPO, no sábado, dia 17 de novembro, às 21h00.

O grande auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão prepara-se para ser palco, na noite de 17 de novembro, da peça «No limite da dor», interpretado pela Companhia Lendias d’Encantar.

O espetáculo reúne quatro histórias que refletem a experiência vivida por muitos portugueses nas mãos da PIDE/DGS [Polícia Internacional e de Defesa do Estado] durante os anos da ditadura salazarista.

Integrada na programação dos «Outonos de Teatro 2023», e com início marcado para as 21h00, a peça desafiará os espetadores a refletirem sobre a resistência, o medo, a humilhação, a dor e a dignidade do ser humano, que marcaram a ditatura em Portugal.

Ao mesmo tempo, a peça pretende sensibilizar as novas gerações para a dura realidade do Salazarismo e do Estado Novo, no sentido de possibilitar uma compreensão aproximada da dimensão social que marcou o período entre 1926 e 1974.

Segundo a sinopse, duas mulheres e três homens (Georgina, Conceição, Manuel, Luís e Domingos) transitam durante 60 minutos ante o olhar dos espetadores.

«Não são personagens teatrais, são personagens reais que testemunham através do corpo, da voz e da emoção de um ator, experiências traumatizantes vividas na primeira pessoa e que chamam a atenção para a importância dos ideais, das convicções e da família», lê-se.

Para os responsáveis pelo espetáculo, que integra as comemorações em Portimão dos 50 anos do 25 de Abril de 1974,« essa perspetiva ganha maior importância num momento em que a democracia enfrenta sérias ameaças».

Esta produção da Companhia Lendias d’Encantar foi concebida a partir do livro «No Limite da Dor», de Ana Aranha e Carlos Ademar, e tem interpretação de António Revez, com encenação a cargo de Julio César Ramirez, que partilha a cenografia com Ana Rodrigues.

Os bilhetes para o espetáculo custam seis euros e podem ser adquiridos na plataforma BOL e nos locais habituais.

Recorde-se que os «Outonos de Teatro» são uma iniciativa de âmbito cultural promovida pela Câmara Municipal de Portimão, visando criar o gosto pelas artes de palco, e decorrem até meados de dezembro próximo.