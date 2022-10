TEMPO promove «Outonitos de Teatro» para crianças e jovens

Os «Outonitos de Teatro» regressam a Portimão para promoverem a cultura teatral nas crianças e jovens durante o mês de outubro.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão volta a receber os «Outonitos de Teatro», desta vez para a sua segunda edição, nos dias 8, 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro, numa organização do TIPO – Teatro Infantil de Portimão em parceria com a Câmara Municipal de Portimão.

A primeira edição desta iniciativa remete a 2019, ao Museu de Portimão, e foi criada com o objetivo de dinamizar e promover a cultura teatral nas crianças e jovens, assim como a inter-relação entre os grupos e companhias de teatro, estimulando em paralelo a animação social da cidade.

Além disso, pretende também preencher a lacuna que se verifica desde o fim dos «Outonos de Teatro», possibilitando ao público infantojuvenil e às suas famílias a oportunidade de assistirem a peças de teatro destinadas a esta faixa etária.

O programa arranca já este sábado, dia 8 de outubro, com a peça «O burro teimoso» da Companhia Bonecos de Almar, que sobe ao palco do Pequeno Auditório a partir das 16h00, num momento para toda a família.

A peça faz parte do repertório tradicional do Teatro Dom Roberto, ou Teatro de Robertos, forma tradicional portuguesa de teatro de marionetas cuja origem remonta ao séc. XVII.

Segue-se a Companhia Era Uma Vez Marionetas, com a peça «O Lixo do Sr. Bernardo», que será interpretada no dia 11 de outubro, a partir das 11h00 no Pequeno Auditório, numa sessão dirigida a crianças dos jardins-de-infância e do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Já nos dias 12 e 13 de outubro será a vez de o TIPO encenar «O Circo D’el Cordel», em espetáculos agendados para as 11h00 na Black Box do TEMPO, também destinados a crianças de jardins-de-infância e do 1º Ciclo.

Por fim, nos dias 14 e 15 de outubro, a VicenTeatro – Associação de Animação Cultural protagonizará no Grande Auditório a peça «Trinta mil reis e uma carga de presuntos», que resulta de uma reflexão sobre as famosas e fantásticas histórias de Fajão, aldeia do concelho de Pampilhosa da Serra

No dia 14, a sessão decorre às 11h00, sendo dedicada aos alunos do 1º Ciclo, enquanto a sessão de dia 15 está marcada para as 16h00 e dirige-se às famílias.

As inscrições para escolas deverão ser feitas através de e-mail (tipoteatroinfantil@gmail.com), ao passo que os bilhetes relativos às sessões para famílias estão à venda aqui, com o preço unitário de cinco euros, ou de três euros em caso de menores de 18 anos.