Temperaturas no Algarve voltam a subir a partir de quinta-feira

Temperaturas no Algarve sobem a partir de quinta-feira, 22 de junho, com regresso do céu limpo e termómetros a chegar aos 34ºC.

As temperaturas voltam a subir a partir de quinta-feira, com as máximas a ultrapassar os 30ºC até ao final da semana, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda que amanhã, dia 20, o céu se mantenha «com períodos de muita nebulosidade» no Algarve e vento fraco a moderado (até 30 km/h), tornando-se por vezes forte (até 40 km/h) nas serras da região, na quarta-feira, dia 21, a previsão já começa a melhorar. Ainda não será, contudo, o regresso do céu limpo.

No dia 21, espera-se «períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da manhã na região sul», informa o IPMA ao notar que na quinta-feira, dia 22, o céu estará limpo, com os termómetros a chegar aos 31ºC, um aumento de 3ºC em comparação com o dia anterior.

A subida de temperatura vai-se manter até ao final da semana, registando-se um aumento gradual. De acordo com a agência estatal, a região algarvia vai atingir máximas de 34ºC na sexta-feira e no domingo, sendo que no sábado as máximas serão de 34ºC.

Quanto à temperatura mínima, embora na quinta-feira seja de 20ºC, este valor vai também subir passando para 25ºC na sexta e 24ºC durante o fim de semana.