Silves recebeu técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2022.

O município de Silves, os técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente, Carla Jorge, técnica superior da divisão de cidadania ambiental, Departamento e Comunicação e Cidadania Ambiental e Augusto Serrano, Chefe de divisão da divisão de Cidadania Ambiental, Departamento e Comunicação e Cidadania Ambiental, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2022, no dia 20 de setembro.

O programa da visita contemplou a recepção no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pela autarca Rosa Palma da Câmara Municipal de Silves, seguido da visita à Zona Ribeirinha com destaque para as bicicletas elétricas; à obra da Rua Atrás dos Muros e ao passadiço da Praia Grande, tendo sido acompanhada pelo vereador Tiago Raposo, a chefe de Gabinete, Telma Caroço e a técnica superior, Luísa Brazia.

Apresentar as linhas estratégicas e alguns dos projetos a desenvolver no sentido da melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade no território municipal, com enfoque nas especificidades locais e sua relevância em matéria de mobilidade, foram os principais objetivos desta visita de cortesia.