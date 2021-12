Teatro Municipal de Portimão acolhe etapa do festival Termómetro

Também está marcada uma performance de Mariana Vasconcelos no palco portimonense, já este sábado.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe na terça-feira, dia 7 de dezembro, às 21h00, a segunda etapa da 26ª edição do «Termómetro», um festival criado em 1994 pelo radialista Fernando Alvim, considerado um dos mais antigos e mais ativos festivais portugueses.

Vencendo-o ou não, foi através deste festival que muitas bandas e artistas se viriam a revelar, como os Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Salto, Tatanka e os Jaguar, Jaguar(BE), Neon Soho (vencedores da última edição), entre tantos outros.

Na etapa algarvia será celebrada a música nacional e internacional com lordkez (online), Violeta Luz, EVAYA e ainda PZ (banda convidada).

A entrada é gratuita e os bilhetes estão disponíveis para levantamento no TEMPO ou para reserva através deste link, bastando depois apresentar o comprovativo da mesma até às 20h30 na bilheteira do teatro.

Já este sábado, dia 4 de dezembro, também às 21h00, será apresentado o espetáculo de teatro performativo «Haverá», uma criação da atriz brasileira Mariana Vasconcelos em parceria com as algarvias Mariana Correia no violoncelo, adufe e vozes, e Leonor Cabrita no acordeão, vozes e outros recursos.

«Haverá» é um monólogo construído a partir de fragmentos de textos de vários autores e procura explorar a forma como os humanos se relacionam entre si e com o mundo sob uma perspectiva existencialista, refletindo a incoerência e contradição próprias da condição humana.

A performance terá lugar na Black Box do TEMPO, cuja lotação é de 50 lugares, e os bilhetes, que têm um valor de cinco euros, estão à venda online e na bilheteira do Teatro.

A organização lembra que «por via da Resolução do Conselho de Ministros nº 157/2021 de 27 de novembro, a partir de 1 de dezembro o acesso do público a salas de espetáculos passa a depender da apresentação de Certificado Digital COVID».