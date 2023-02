Teatro Municipal de Portimão acolhe concerto do «Filho da Mãe»

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão prepara-se para receber o concerto do «Filho da Mãe», nome artístico de Rui Carvalho, que apresenta o recente álbum de originais.

O Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão vai receber um concerto protagonizado por Rui Carvalho, artisticamente conhecido como «Filho da Mãe», a sua personagem musical a solo e o nome de combate do guitarrista que sobe ao palco no dia 11 de março, às 21h00.

Rui Carvalho é autor de um percurso ímpar e de um universo muito próprio na música portuguesa.

As suas primeiras incursões com mais visibilidade nos palcos aconteceram com a banda «If Lucy Fell», sendo que, mais recentemente, se apresentou como guitarrista dos «Linda Martini».

Ainda assim, foi no percurso a solo, e a partir de uma relação cúmplice com a guitarra, que construiu uma identidade sonora intimista assente numa ampla discografia.

O projeto conta já com mais de uma década de existência e uma mão cheia de discos, tendo-se estreado em 2011 com «Palácio», a partir de onde amadureceu a sua sonoridade e identidade tão próprias.

Gravado ao longo de dois anos entre Lisboa e Ílhavo, o longa-duração «Terra Dormente» chegou na primavera de 2022 e marcou o regresso aos originais.

A sua música tanto reflete uma melancolia folk como a eletricidade do rock, entre a subtileza do acústico e a complexidade das composições, do dedilhar frenético da viola à manipulação dos seus loops.

Os ingressos para a atuação de 11 de março custam oito euros e podem ser adquiridos na plataforma BOL e na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00, e em noites de espetáculo até às 21h00.