Teatro do Eléctrico leva espetáculo «A ORQUESTRA» às escolas de Loulé

«A ORQUESTRA», espetáculo para a infância e juventude, do Teatro do Eléctrico vai levar 40 sessões às escolas do concelho de Loulé.

O Teatro do Eléctrico prepara-se para estrear no dia 17 de abril nas escolas do concelho de Loulé, o espetáculo de teatro e música, «A ORQUESTRA».

À comunidade escolar, além de serem apresentados 40 espetáculos, serão ainda desenvolvidas 20 oficinas de teatro com os alunos.

No dia 30 de abril, o espetáculo terá duas sessões para público geral e famílias, no Auditório no Solar da Música Nova.

O espetáculo «A ORQUESTRA» é uma encenação de Ricardo Neves-Neves, uma co-criação de Ricardo Neves-Neves, António Ignês, Eliana Lima, Juliana Campos e Rita Carolina Silva, a partir de Benjamin Britten, Dmitri Shostakovich, Edvard Grieg, Piotr Tchaikovsky e Sergei Prokofiev.

Sinopse:

«A ORQUESTRA» trata-se de um espetáculo para a infância e juventude que cruza a obra de compositores que trabalharam o universo infantil na sua criação musical com esta dramaturgia, contando uma história alternativa da origem da orquestra.

No espetáculo, numa vila na região de Litania, vivem Tina Trompa, Vitorino Violino, Freddie Fagote e Tânia Teclas, habitantes musicais que, através da voz falada e cantada, apresentam o seu instrumento e as suas famílias da orquestra.

Confrontados com o aparecimento de uma vilã que odeia música e lhes rouba notas musicais, as quatro personagens lançam-se numa aventura em busca das notas perdidas.

Passando em legato e allegro, por várias peripécias e encontros inesperados, descobrem, através da música, um sentido de união que irá mudar as suas vidas e a história da música para sempre.

Apresentações:

-Loulé, escolas do concelho, de 17 de abril a 2 de maio (40 sessões / 20 oficinas de teatro);

-Loulé, Auditório no Solar da Música Nova, 30 de abril (duas sessões para público geral e famílias).

As reservas podem ser feitas através de contacto telefónico (289 400 820) ou e-mail (cinereservas@cm-loule.pt), sendo que mais informações podem ser encontradas aqui e aqui.