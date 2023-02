Teatro das Figuras aposta em música clássica, Jesus e Mogli

O Teatro das Figuras conta com uma programação diversificada ao longo do mês de fevereiro, com espetáculos para toda a família e duas oficinas.

No mês de fevereiro, a programação do Teatro das Figuras, em Faro, procura tirar o máximo proveito destes 28 dias.

O primeiro fim de semana faz-se com música. Tiago Nacarato apresenta o álbum «Peito Aberto» no sábado, dia 4, sendo que, no dia seguinte é a vez da Orquestra Clássica do Sul subir ao palco com o seu novo maestro titular, Martim Sousa Tavares, que propõe um programa que contém algumas das principais linhas daquilo que será a orientação artística e musical do coletivo para o próximo triénio.

No dia 9 de fevereiro, o Teatro das Figuras apresenta a peça «Jesus, o Filho», com texto e encenação de Elmano Sancho. Esta peça, em que a personagem central não é Jesus, insere-se num tríptico onde já foi apresentado o espetáculo «Maria, a Mãe», sendo que a peça o «José, o Pai» chega em junho.

A música clássica destaca-se no dia 11 com um concerto de Jill Lawson, pianista de renome internacional, no âmbito do projeto «Trio de Damas» uma homenagem à pianista portuguesa Helena Sá e Costa.

O espetáculo «Cabeças de Vento» promete convidar as famílias a cantar e a dançar no dia 19 de fevereiro, num momento em que os próprios criadores, Inês Pupo e Gonçalo Pratas, procuram promover o contacto com a natureza.

No dia 23 é a vez do espetáculo de dança-teatro «Jungle Book reimagined», pela companhia inglesa Akram Khan Company. O coreógrafo e a sua equipa reinventam a viagem de Mogli pelos olhos de um refugiado, encurralado num mundo devastado pelo impacto das alterações climáticas.

O mês termina com o músico, produtor e compositor Renato Júnior a juntar no mesmo palco algumas das melhores vozes femininas da atualidade, no dia 25.

Durante cerca de hora e meia, as cantoras convidadas desfilam em palco entrando no universo musical do álbum «Uma Mulher Não Chora» imprimindo cada uma delas a sua impressão digital à música do compositor.

Trata-se de uma homenagem à mulher com a participação de Ana Bacalhau, Rita Redshoes, Katia Guerreiro, Viviane, Sofia Escobar, Luanda Cozetti, Patricia Antunes e Patricia Silveira.

A par da programação em palco, o Teatro das Figuras dá continuidade à sua vertente formativa nas artes cénicas com duas oficinas.

Francisco Luís Parreira, professor na licenciatura e mestrado de teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema, conduz nos dias 10, 11 e 12 uma Oficina de Encenação com o objetivo de testar e, se possível, destruir, em diálogo argumentativo e com recurso a momentos práticos, um número de noções pré-condicionantes no trabalho de criação cênica.

De 24 a 26, é a vez de Armando Nascimento Rosa assumir a Oficina de Escrita para Teatro. O dramaturgo, ensaísta e cantautor, pretende desafiar os participantes para a experiência imaginosa da criação escrita destinada à cena teatral.

Toda a informação detalhada pode ser encontrada aqui.