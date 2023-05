Teatro «Australopiteco» apresenta-se no Auditório Municipal de Albufeira

«Australopiteco» é a peça de teatro infantil que se prepara para se apresentar ao público mais novo, em Albufeira, já no próximo domingo.

O espetáculo infantil da Universo Paralelo – Associação Cultural, numa coprodução do Museu da Marioneta/EGEAC, intitulado «Australopiteco» sobe ao palco do Auditório Municipal de Albufeira no próximo domingo, dia 14 de maio, às 15h30.

Trata-se de uma peça dirigida à infância, que tem como objetivo promover a reflexão sobre as questões da diferença, sendo que o projeto conta com o financiamento da República Portuguesa através da Direção Geral das Artes.

A narrativa do espetáculo «intercala realidade e ficção, histórias reais com episódios do imaginário infantil, onde quatro crianças se encontram num parque infantil e se confrontam com as suas semelhanças e diferenças. Integrando dinâmicas de grupo e tensão entre pares, aprendem a lidar com os conflitos de uma vivência conjunta», lê-se na sinopse de «Australopiteco».

«É através de brincadeiras e jogos que descobrem a relação com o outro e com o exterior, enquanto se desafiam a encontrar o mundo perfeito. Mas… será que ele existe? O que é ser diferente e como reagimos perante a diferença?», refere.

Os bilhetes para esta peça têm o custo de um euro para crianças entre os seis e os 12 anos e quatro euros para maiores dessa idade, sendo que podem ser adquiridos na Galeria Municipal João Bailote, nos dias úteis das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, ou no dia do próprio espetáculo, no Auditório Municipal, das 14h00 às 15h15.

Em palco vão estar Beatriz Brito, Clara Franco, David Teixeira e Magnum Soares.

A encenação e texto são de Adriana Melo, com curadoria de texto de Alice Vieira, cenografia e figurinos de Rita Capelo e música original de Steven Gillon (compositor) e João Alves (cocompositor).

A produção é da responsabilidade de Inês Franco/Universo Paralelo e coprodução do Museu da Marioneta/EGEAC.