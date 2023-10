Teach for Portugal combate desigualdades educativas em Castro Marim

O Programa de Desenvolvimento de Liderança Teach for Portugal, em Castro Marim já deu o primeiro passo com a assinatura do protocolo.

O protocolo de colaboração que irá dar corpo ao desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento de Liderança Teach for Portugal, em Castro Marim, foi assinado ontem, quarta-feira, dia 18 de outubro.

Esta iniciativa, que envolve a Câmara Municipal de Castro Marim, a Associação Teach For Portugal e a Verdelago, será implementada junto do 2.º e 3.º ciclo da Escola de Castro Marim.

O programa terá a duração de dois anos e apresenta-se como uma iniciativa que ajuda a reduzir as desigualdades educativas, oferecendo aos alunos o acesso a oportunidades de educação que lhes permitam desenvolver o seu máximo potencial, colocando-os num caminho de oportunidades e promovendo um impacto no sistema educativo, a curto prazo durante o programa, e a longo prazo na passagem para o Movimento Alumni.

«O local onde uma criança nasce não deve restringir as oportunidades que tem ao longo da vida». é este o princípio em que assenta o Programa de Desenvolvimento de Liderança Teach for Portugal e traduz-se no acompanhamento e intervenção de um Mentor, que estrutura e apoia o trabalho em sala de aula, mas incidindo sobretudo em áreas como a gestão emocional, a liderança, a metacognição e a consciência do Eu.

Assinaram este Protocolo o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, o diretor geral da Teach For Portugal, Pedro Almeida, o diretor do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, Ângelo Graça, e o diretor geral de Desenvolvimento do Verdelago Resort, Paulo Monteiro.

A sessão contou ainda com as presenças do delegado regional de Educação, Alexandre Lima, do pró-Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), Eduardo Esteves, da vice-presidente do município de Castro Marim, Filomena Sintra, e das mentoras Teach for Portugal, Margarida (Castro Marim) e Cristiana (São Brás de Alportel).

«Com as parcerias certas, conseguimos alavancar a estratégia de desenvolvimento que queremos para Castro Marim», sublinhou a vice-presidente da autarquia salientando que, «infelizmente, ainda é a origem social que condiciona a colocação de muitos técnicos nos quadros das empresas».

A Verdelago foi a empresa que se voluntariou para apoiar a implementação deste Programa em Castro Marim, comprometendo um apoio financeiro de 20.000 euros.

«Este apoio é também um investimento, uma vez que o programa é altamente compatível com a política de sustentabilidade da empresa, assente na formação e valorização de recursos humanos locais», de acordo com a Verdelago.

Este Programa de Desenvolvimento de Liderança Teach for Portugal integra um projeto de inovação social, agora em construção, e que será objeto de candidatura Portugal Inovação Social, através do qual o município pretende implementar práticas educativas inovadoras na escola e no seio familiar.