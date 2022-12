Rui Rijo e Miguel Luz foram os grandes vencedores do Rally de Tavira

A dupla Rui Rijo e Miguel Luz venceu o Rally de Tavira ao volante do Mitsubishi Lancer EVO VIII MR, depois de ultrapassarem o primeiro classificado já na reta final.

O piloto da PoolShop Algarve Rui Rijo, a exemplo de 2021, terminou a presente época com um triunfo geral no Rally de Tavira, ao lado do copiloto Miguel Luz no passado fim de semana, dias 3 e 4 de dezembro.

A sólida exibição da dupla ao longo das seis especiais do Rally de Tavira culminou numa vitória, mesmo depois de o anterior líder ter baqueado na reta final da prova.

Esta conquista premeia a dedicação que Rui Rijo, Miguel Luz e toda a equipa técnica da Domingos Sport tiveram em 2022, mesmo que o piloto radicado no Algarve tenha sempre encarado a edição inaugural do Rally de Tavira como «uma etapa na aprendizagem», embora «nunca tenha negado que iríamos tentar os lugares cimeiros».

E o arranque desta dupla do Mitsubishi Lancer EVO VIII MR até não foi o melhor, segundo revelou Rui Rijo.

«Fomos muito conservadores na abordagem à Super Especial no sábado à noite. Podíamos ter sido muito mais rápidos», esclareceu.

Na jornada final de domingo, com cinco classificativas, Rijo e Luz foram aumentando o ritmo, sendo terceiros na 2ª PEC, segundos nas três seguintes e vencendo a última especial do Rally, chegando em pleno cair do pano ao comando da prova e, consequentemente, à vitória, quando a dupla que se encontrava à frente claudicou com um furo.

«Não podemos deixar de estar felizes por termos ganho. Julgo que pelo andamento que demonstrámos, pela segurança com que rodámos sempre em prova e pelo facto de não termos cometido qualquer erro, acabámos por merecer a sorte que nos calhou», assegurou o piloto.

«Quero deixar uma palavra ao Rui Borges e ao seu navegador. Foram sempre muito rápidos e, se tivessem vencido, também teria sido com todo o mérito, mas os ralis são assim. Desta feita, sucedeu o furo com eles, noutras ocasiões foi a nós que nos tocou o azar», disse ainda.

Rui Rijo realçou também «o excelente trabalho que fizemos ao longo de todo o rali. Foi mais uma etapa magnífica para melhorarmos a nossa competitividade e foi também incrível ver o excelente nível de preparação que a Domingos Sport colocou no nosso Mitsubishi. Dá-nos excelentes indicações para 2023 e não vejo hora de começar uma nova época».