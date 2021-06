A metodologia de trabalho para criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico e de Marketing (PEDTM) para o concelho de Tavira vai ser apresentada na segunda-feira, dia 14 de junho, às 18 horas.

No âmbito do programa do Turismo de Portugal, Valorizar – Linha de apoio à sustentabilidade, foi elaborada a candidatura «Tavira com a Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável».

Esta foi aprovada com um financiamento máximo de 80 por cento e inclui a elaboração de um plano que tem como premissas a sustentabilidade e a competitividade do território.

A conceção do PEDTM foi adjudicada à Universidade do Algarve, pelo valor de 41.357,39 euros (mais IVA).

Segundo a autarquia tavirense, «este documento é fundamental na implementação de políticas e ações para o incremento e a promoção do sector turístico no concelho e deverá definir linhas de atuação para o horizonte temporal de cinco anos (a partir da sua data de conclusão), tendo por base a análise do território, a oferta turística, a Dieta Mediterrânica, o perfil, as expetativas, as motivações dos visitantes e do trade local, reforçando, deste modo, a identidade de Tavira».

Nesta fase, a participação de todos, sobretudo dos agentes de turismo locais e regionais, é crucial, pelo que os interessados em participar, nesta sessão que será online, via Zoom, deverão efetuar a sua inscrição, até dia 11 de junho, aqui.