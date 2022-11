Tavira tem nova associação de imigrantes «Pegadas d’acordo»

Projeto Tavira Integra+ da Fundação Irene Rolo apoiou a criação da nova associação de imigrantes em Tavira «Pegadas d’acordo».

A nova associação de imigrantes «Pegadas d’acordo», cujo objetivo é apoiar a população imigrante e promover a sua integração, através do desenvolvimento de ações e projetos em várias áreas de intervenção, foi criada na quinta-feira, dia 03 de novembro.

Esta iniciativa estava prevista no plano de atividades do projeto Tavira Integra+, dinamizado pela Fundação Irene Rolo, em parceria com o município de Tavira e financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI) e pelo Alto Comissariado para as Migrações.

No âmbito desde projeto, já foram envolvidos cerca de 200 imigrantes, provenientes particularmente de países asiáticos e Ucrânia, em ações como ateliers de ensino da língua portuguesa, oficinas temáticas, atividades desportivas e culturais, sessões informativas com empresários, entre outras.

A equipa do projeto acredita que a criação da associação será fundamental para a sustentabilidade de algumas das ações acima indicadas e permitirá alargar a resposta do concelho a esta população.